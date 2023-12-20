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Hayat

“Hattat Sultanlar” sergisinde 25 nadide eser

“Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesi” koleksiyonuna ait hüsnühat levhalarından oluşan eserler, “Hattat Sultanlar” temalı sergide sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

04:00 - 20/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 02:40 - 20/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Sergide, İslamiyet ile birlikte soyut sanatlar arasında öne çıkan yazı sanatında, Osmanlı dönemi padişahlarının eserleri bulunuyor.

Sergideki 25 nadide eser arasında, Sultan II. Mahmud’a ait 14, Sultan Abdülmecit’e ait 7, Sultan III. Ahmed’e ait 2, Sultan III. Murad ve Vahdeddin Efendi’ye ait de birer eser yer alıyor. İbrahim Hakkı Konyalı Kütüphanesi’nde açılan sergi, İstanbul Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz’ın “Vakıf Kültür ve Medeniyeti” konulu söyleşisiyle açıldı. Sergi, 14 Ocak’a kadar görülebilecek.




#Sergi
#Sanat
#Hat Sergisi
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