“Hattat Sultanlar” sergisinde 25 nadide eser

Mehmet Akif Ersoy’un kadına şiddet meselesini ele aldığı ve Ali Rıfat Çağatay’ın bestelediği Köse İmam Opereti, bestelendikten 100 yıl sonra icra edilecek. Yakın zamana kadar kayıp olan notaları gün yüzüne çıkaran müzisyen Hüseyin Kıyak, “Kadına şiddet meselesini bir de Mehmet Akif’in operasından dinleyeceğiz” dedi.