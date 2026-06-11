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Hattatların karalamaları Sabancı Müzesi’nde

Hattatların karalamaları Sabancı Müzesi’nde

04:0011/06/2026, Perşembe
G: 11/06/2026, Perşembe
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Seçkide Ahmed Karahisari, Hafız Osman, Karalamacı Hamdi Efendi, Mahmud Celaleddin, Kazasker Mustafa İzzet, Bakkal Arif, Hasan Rıza ve İsmail Hakkı Altunbezer'in arasında bulunduğu hattatların eserleri yer alıyor.
Seçkide Ahmed Karahisari, Hafız Osman, Karalamacı Hamdi Efendi, Mahmud Celaleddin, Kazasker Mustafa İzzet, Bakkal Arif, Hasan Rıza ve İsmail Hakkı Altunbezer'in arasında bulunduğu hattatların eserleri yer alıyor.

Osmanlı hattatlarının yazı alıştırmalarını, karalama ve meşklerini bir araya getiren "Karalamalar, Meşkler" sergisi, Sakıp Sabancı Müzesi'nde ziyarete açıldı. Müzenin Kitap Sanatları ve Hat Koleksiyonu'ndan seçilen karalama ve meşkler ile Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı koleksiyonundaki eserlerden oluşan seçki, 16. yüzyıldan 20. yüzyıla uzanan dönemin usta hattatlarına yer veriyor. Hattatların gelişigüzel eskizlerden kusursuz harf kompozisyonlarına uzanan çalışma süreçlerini yansıtan seçkide Ahmed Karahisari, Hafız Osman, Karalamacı Hamdi Efendi, Mahmud Celaleddin, Kazasker Mustafa İzzet, Bakkal Arif, Hasan Rıza ve İsmail Hakkı Altunbezer'in arasında bulunduğu hattatların eserleri yer alıyor.


#Osmanlı
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#Sabancı Müzesi
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