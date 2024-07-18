Meteoroloji Genel Müdürlüğü , son hava durum raporunu yayınladı.





Yağışlar doğuya kayarken, batı kesimlerinde ise sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor.





Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in Toroslar kesimi, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kayseri'nin doğu kesimleri, Bolu, Karabük, Sivas, Samsun, Amasya'nın doğusu ve Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.









Toz taşınımına dikkat





Yağışların; Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ülkemizin güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.





Hava sıcaklıkları





Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.









Bölgelerde hava





MARMARA





Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.





BURSA °C, 37°C





Parçalı ve az bulutlu





EDİRNE °C, 41°C





Parçalı ve az bulutlu





İSTANBUL °C, 36°C





Parçalı ve az bulutlu





KOCAELİ °C, 37°C





Parçalı ve az bulutlu









EGE





Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.





A.KARAHİSAR °C, 33°C





Parçalı ve az bulutlu





DENİZLİ °C, 40°C





Parçalı ve az bulutlu





İZMİR °C, 39°C





Az bulutlu ve açık





MANİSA °C, 40°C





Az bulutlu





AKDENİZ





Az bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkii'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.





ADANA °C, 36°C





Parçalı bulutlu, kuzey çevreleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





ANTALYA °C, 36°C





Az bulutlu, iç ve doğu kesimleri yer yer parçalı bulutlu





HATAY °C, 33°C





Parçalı ve az bulutlu





ISPARTA °C, 35°C





Parçalı ve az bulutlu









İÇ ANADOLU





Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Sivas çevreleri ile Kayseri'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.





ANKARA °C, 34°C





Parçalı ve az bulutlu





ÇANKIRI °C, 37°C





Parçalı bulutlu





ESKİŞEHİR °C, 35°C





Parçalı ve az bulutlu





SİVAS °C, 31°C





Parçalı, zamanla çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





BATI KARADENİZ





Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu ve Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.





BOLU °C, 33°C





Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





DÜZCE °C, 36°C





Parçalı ve az bulutlu





SİNOP °C, 30°C





Parçalı ve az bulutlu





ZONGULDAK °C, 31°C





Parçalı ve az bulutlu





ORTA ve DOĞU KARADENİZ





Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu, Samsun, Amasya'nın doğusu ve Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.





AMASYA °C, 35°C





Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





ARTVİN °C, 26°C





Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.





SAMSUN °C, 32°C





Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





TRABZON °C, 29°C





Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.





DOĞU ANADOLU





Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.





ERZURUM °C, 26°C





Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.





KARS °C, 24°C





Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.





MALATYA °C, 38°C





Parçalı bulutlu





VAN °C, 29°C





Parçalı bulutlu





GÜNEYDOĞU ANADOLU





Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede yer yer toz taşınımı bekleniyor.





DİYARBAKIR °C, 41°C





Az bulutlu ve açık





GAZİANTEP °C, 40°C





Az bulutlu ve açık





SİİRT °C, 40°C





Az bulutlu ve açık





ŞANLIURFA °C, 42°C





Az bulutlu ve açık











