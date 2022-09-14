Hava kirliliği 8 ilde alarmda

Hava kalitesi düşük bölgeleri anlık olarak izleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, diğer yandan hava kirliliğine neden olan işletmelerle ilgili denetimlerine devam ediyor.

ANİ DENETİMLER

Yapılan ölçümlere göre, hava kirliliğinin temel öğesi olarak değerlendirilen partikül madde kirleticisinin 35 günlük tehlike limiti, bu yılın ilk 3 ayında Ağrı, Ankara, Batman, Denizli, Edirne, Iğdır, İstanbul ve Kahramanmaraş’ta aşıldı, denetimler bu bölgelerde artırıldı. Konuya ilişkin bir soru önergesine cevap veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevli denetim personelleri tarafından ani, birleşik ve şikayet üzerine denetimler yapılıyor. Bakanlığımız kayıtlarında e-Denetim sistemi üzerinde yapılan incelemede 1 Ocak 2021 ila 3 Haziran 2022 tarihleri arasında soru önergesine konu illerde hava konusunda 1.492 denetim yapılmış, 287 denetimde 13 milyon 603 bin TL para cezası uygulanarak, 24 tesiste durdurma işlemi yapılmıştır” bilgisini verdi. Türkiye’de 2004’te başlayan Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı çalışmaları giderek yoğunlaştı. Aynı yıl havanın durumu çeşitli illerdeki 35 Hava Kalitesi İzleme İstasyonu ile izlenirken, Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı bugün 81 ilde 360 Hava Kalitesi İzleme İstasyonuna ulaştı.

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ANLIK İZLENEBİLİYOR

Bakanlık, kamuoyunun hava kalitesi ile ilgili bilgiye ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla söz konusu istasyonlardan elde edilen ölçüm sonuçlarını geçmişten günümüze www.havaizleme.gov.tr adlı internet adresinden ve mobil uygulamalar üzerinden vatandaşın bilgisine sunuyor.

GÜNDEM Jeotermal projesi ile hava kirliliği bitecek