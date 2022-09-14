Hayat Hava kirliliği 8 ilde alarmda
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Hava kirliliği 8 ilde alarmda

İstanbul ve Ankara'nın yanı sıra Ağrı, Batman, Denizli, Edirne, Iğdır ve Kahramanmaraş'ta hava kirliliği 'tehlike' limitini aştı. Bu bölgelerde denetimler artırılırken, 24 tesisin faaliyeti durduruldu, 13,6 milyon para cezası uygulandı.

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Yasemin Asan Yeni Şafak
Hava kirliliği 8 ilde alarmda
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Hava kalitesi düşük bölgeleri anlık olarak izleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, diğer yandan hava kirliliğine neden olan işletmelerle ilgili denetimlerine devam ediyor.

ANİ DENETİMLER

Yapılan ölçümlere göre, hava kirliliğinin temel öğesi olarak değerlendirilen partikül madde kirleticisinin 35 günlük tehlike limiti, bu yılın ilk 3 ayında Ağrı, Ankara, Batman, Denizli, Edirne, Iğdır, İstanbul ve Kahramanmaraş’ta aşıldı, denetimler bu bölgelerde artırıldı. Konuya ilişkin bir soru önergesine cevap veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevli denetim personelleri tarafından ani, birleşik ve şikayet üzerine denetimler yapılıyor. Bakanlığımız kayıtlarında e-Denetim sistemi üzerinde yapılan incelemede 1 Ocak 2021 ila 3 Haziran 2022 tarihleri arasında soru önergesine konu illerde hava konusunda 1.492 denetim yapılmış, 287 denetimde 13 milyon 603 bin TL para cezası uygulanarak, 24 tesiste durdurma işlemi yapılmıştır” bilgisini verdi. Türkiye’de 2004’te başlayan Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı çalışmaları giderek yoğunlaştı. Aynı yıl havanın durumu çeşitli illerdeki 35 Hava Kalitesi İzleme İstasyonu ile izlenirken, Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı bugün 81 ilde 360 Hava Kalitesi İzleme İstasyonuna ulaştı.

ANLIK İZLENEBİLİYOR

Bakanlık, kamuoyunun hava kalitesi ile ilgili bilgiye ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla söz konusu istasyonlardan elde edilen ölçüm sonuçlarını geçmişten günümüze www.havaizleme.gov.tr adlı internet adresinden ve mobil uygulamalar üzerinden vatandaşın bilgisine sunuyor.

Jeotermal projesi ile hava kirliliği bitecek
GÜNDEM
Jeotermal projesi ile hava kirliliği bitecek

İstanbul'da hava kirliliği hassas seviyede
FOTOĞRAF 6
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İstanbul'da bu sabah saatlerinden itibaren pek çok noktada pus vardı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)'nin hava kalitesi haritasında turuncu yani \"hassas\" seviyeye ulaşan noktalar Sultangazi, Aksaray, Esenler, Bağcılar ve Kadıköy olarak görüldü.
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İstanbul'daki puslu havanın nedenini açıklayan İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, \"Şu anda ülkemizde yüksek basınç alanı hakim. Yüksek basınç alanı olduğu zaman, havada genel olarak inici bir durum söz konusudur. Normal şartlarda hava yükselir ama yüksek basınç alanlarında genel olarak hava aşağı doğru çöker. Dolayısıyla gece boyunca ışınım yoluyla yeryüzünün hızlı bir şekilde soğuması, sabah güneşin doğması ile beraber havalar ısınınca buralarda buharlaşma oluyor, yere yakın seviyede pus oluşuyor. Yüksek basınç alanlarında bir de hava hareket edemediği için, yükselemediği için atmosfere saldığımız kirleticiler yükselemezler. Bu günlerde hava kalitesi diğer günlere göre daha düşüktür. Kirleticiler yere yakın olduğu için kalite düşmüş olur. Böyle günlerde mümkün mertebe kalitenin düşük olduğu yerlerde daha az bulunmak, vücudumuzu yoracak sportif faaliyetlerden kaçınmak lazım. Çünkü vücut hareketlerimizin artması daha fazla solunum ve kirli havanın vücuda geçmesi anlamına geliyor\" dedi.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın tüm illerde hava kalitesi ölçüm istasyonları olduğunu vurgulayan Toros, şöyle devam etti: \"Onlara bakmak lazım. Orada renkler vardır, yeşil ve sarı renk görüyorsunuz sıkıntı yok. Ama turuncu, kırmızı, kahverengi gibi renkler varsa biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Yeri geldiğinde çıkmamakta fayda vardır diye düşünüyorum. İstanbul'a baktığımız zaman bazı bölgelerde sarı renkte, orta ama bazı yerlerde ise turuncu yani hassas seviyede bir hava kalitesi olduğunu görüyoruz. Bu durumun özellikle hassas grupları yaşlılar, çocukları olumsuz etkileyebileceğini söyleyebiliriz. Aksaray, Esenler, Sultangazi gibi yerlerde hava kalitesinin diğer noktalara göre daha düşük olduğunu görüyoruz\"
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Ülkemiz üzerinde Yüksek basınç alanı etkisiyle, gece geç saatlerden sabah saatlerine kuvvetli enverziyon tabakasının olduğunu ifade eden Hüseyin Toros, \"Normalde sıcaklık yükseklikle azalırken, bu günlerde yere yakın seviyeden yukarı çıktıkça daha sıcak oluyor. Dolayısıyla yere yakın seviyedeki hava üzerinde bir tabaka oluşmuş oluyor. Ve bundan dolayı yere yakın tabakada atmosfere saldığımız gazlar düşey yönde dağılamadığı için yer seviyesinde sis, pus oluşturuyor ve kirlilik değerleri artıyor. Verilere baktığımız zaman bu hafta, bu tabakanın ülkemizin pek çok yerinde etkili olacağını görüyoruz\" dedi.
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Zeytinburnu'nda yaşayan ancak Aksaray'a geldiğinde daha puslu bir hava ile karşılaştığını dile getiren Hasan Yeşil, \"Ölçüm aleti olmadığı için bilemiyoruz tabii ki ama doğayı biz katlettiğimiz için hava kirleniyor. Önlem alınmadığı sürece de artacak. Pus var ama tabii bunu neye bağlayacağız onu bilemiyoruz. Uzmanlar daha iyi biliyor. Zeytinburnu'ndan geliyorum, Zeytinburnu'nda bu pus yoktu. En büyük etkenlerden biri trafik tabii\" diye konuştu.
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Bir başka vatandaş ise, \"Şu an hava kirli görünüyor. Kalitesi iyi değil, boğucu hissediyoruz. Her taraf kapanmış gibi. Kalabalık burası çünkü. Sürekli burada değilim, Kartal'da hava daha iyiydi\" dedi. Kirli havadan rahatsız olduğunu söyleyen Zarife Şahin ise, \"Migrenim var, şu an o kadar rahatsızım ki, sanki içime duman çekiyorum. Kasımpaşa'da yaşıyorum orada mahallede bir kirlilik var, burada da arabalardan dolayı kirlilik çok\" diye konuştu.
İstanbul'da hava kirliliği hassas seviyede
İstanbullular bugün puslu bir sabaha uyandı. Hava kirliliği özellikle Sultangazi, Aksaray, Esenler, Bağcılar ve Kadıköy'de 'hassas' seviyeye ulaştı. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, "Böyle günlerde mümkün mertebe kalitenin düşük olduğu yerlerde daha az bulunmak, vücudumuzu yoracak sportif faaliyetlerden kaçınmak lazım" dedi.


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