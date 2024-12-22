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Havalar soğudu grip patladı

Havalar soğudu grip patladı

Saliha Engin
04:0022/12/2024, Pazar
G: 22/12/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Grip sezonunun açılmasıyla birlikte hastalıklar da artmaya başlıyor. Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Başer Cander, grip sezonunun açılmasıyla birlikte acil servislere yapılan başvurularda artış olduğuna dikkat çekti. Özellikle havaların soğumasıyla birlikte kapalı alanlarda geçirdiğimiz vakitlerin arttığını hatırlatan Cander, “Bu da mikrobun daha hızlı biçimde yayılmasını sağlıyor” dedi.


YAKIN TEMASTAN UZAK DURALIM

Kasım-aralık aylarında salgın hastalıkların kendini göstermeye başladığını ifade eden Cander, “Bu aylarda gribal enfeksiyonlar yayılmaya başlıyor. Kapalı ortamda yaşamak bu sonuçları beraberinde getiriyor. Geçen yıl enflüanzayı yaygın olarak görürken bu yıl ise Kovid-19 ve enflüanzayı birlikte görüyoruz. Eskisi gibi ağır geçmese de Kovid-19 vakalarında bir artış söz konusu. Hastalar uzun süren ateş, baş ağrısı ve özellikle geçmeyen öksürük gibi şikayetlerle bize başvuruyorlar. Özellikle Kasım ve Aralık aylarında mümkün olduğunca el sıkmamalıyız ve yakın temas içerisinde bulunmamamız gerekiyor” şeklinde konuştu.


#hava
#soğuk
#grip

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