Havalar soğudu grip patladı

Kasım-aralık aylarında salgın hastalıkların kendini göstermeye başladığını ifade eden Cander, “Bu aylarda gribal enfeksiyonlar yayılmaya başlıyor. Kapalı ortamda yaşamak bu sonuçları beraberinde getiriyor. Geçen yıl enflüanzayı yaygın olarak görürken bu yıl ise Kovid-19 ve enflüanzayı birlikte görüyoruz. Eskisi gibi ağır geçmese de Kovid-19 vakalarında bir artış söz konusu. Hastalar uzun süren ateş, baş ağrısı ve özellikle geçmeyen öksürük gibi şikayetlerle bize başvuruyorlar. Özellikle Kasım ve Aralık aylarında mümkün olduğunca el sıkmamalıyız ve yakın temas içerisinde bulunmamamız gerekiyor” şeklinde konuştu.