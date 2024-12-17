Öksürük vakaları çoğunlukla virüsten

Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte çocuklarda öksürük vakaları artıyor. Küçük çocuklarda yılın 6 ila 12 ayında solunum yolu enfeksiyonu geçirebildiğini söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Ali Duman, bu enfeksiyonların genellikle virüslerden kaynaklandığını söyledi. Grip ve soğuk algınlığı gibi enfeksiyonlarda öksürüğün 10-14 gün arasında değiştiğini ifade eden Duman, bu durumda bir çocuğun senenin ortalama 140 gününü öksürerek geçirebildiğini anlattı.

Öksürük kendi başına bir hastalık olmadığını hatırlatan Duman, "Akciğer enfeksiyonlarının, akciğer hastalıklarının, üst solunum yolu enfeksiyonlarının bir belirtisi olarak ortaya çıkan öksürük, özellikle sonbahar-kış mevsiminde yaygınlaşıyor. Virüsler büyük çocuklarda nezleye neden olurken, bebeklerin alt solunum yollarını ve akciğerlerini etkileyerek ciddi solunum zorluğuna yol açabiliyor" diye konuştu.

Duman, çocuğunuz öksürüyorsa evde alacağınız basit önlemleri de şöyle sıraladı: “Sigara dumanı öksürüğü daha da kötüleştireceğinden, çocuğunuzu dumana maruz bırakmamanız önemli. Balın öksürüğün şiddetini ve süresini azaltabileceğine dair bazı kanıtlar var. Kısa vadeli bir çözüm olarak, yatmadan 30 dakika önce alınan bir ila iki çay kaşığı bal, 12 aydan büyük çocuklar için faydalı olabilir. Çocuğunuzun bol sıvı tükettiğinden emin olun. Evinizde, özellikle çocuğunuzun zaman geçirdiği mekanlarda havadaki nemi artırın. Çocuğunuzun tozlu ve nemli ortamlardan korumaya özen gösterin. İki haftadan uzun süren öksürük kronik olarak kabul edilir. Astım, alerjik rinit (saman nezlesi), reflü veya diğer nedenlerden kaynaklanabilir. Bu nedenle alerji uzmanına başvurmanız gerekebilir.”