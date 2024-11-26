Bronşit olan antibiyotik kullanmasın

Burun akıntısı, tıkanıklığı ile öksürük ve hafif baş ağrısıyla seyreden hastalığa ateş eşlik edebiliyor. Akciğerlerdeki solunum tüplerinin yani bronşların iltihaplanmasıyla ortaya çıkan bronşite virüsler sebep oluyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uzman Dr. Ufuk Ertural, "Belirtiler genellikle 7-14 gün sürüyor. Kronikleşen inatçı öksürük, 3-4 hafta devam edebiliyor Mevsim geçişlerinde en çok çocukları etkileyen bronşit vakalarında, antibiyotik kullanmaya gerek yok" dedi.





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Akut bronşite çoğunlukla viral bir enfeksiyon neden olduğunu söyleyen Ertural, "Aynı zamanda bakteri veya toz ve alerjenler ile ağır partiküllerin havada olması hastalığın seyrini ağırlaştırıyor. Akut bronşite virüsler neden olurken, hastalık özellikle çocuklarda üst solunum yolunda soğuk algınlığı gibi hastalıklardan sonra ortaya çıkıyor. Çocuklar hasta olan bir başka çocukla yakın temas sonucu virüsü kapabiliyor. Hastalık, kronik hastalığı olanlarda daha ağır seyredebiliyor" ifadelerini kullandı.





BU BELİRTİLERE DİKKAT

Ertural, bronşit belirtileri için şu bilgileri verdi: "Özellikle astımı hastası olan çocukların bronşite yatkınlığı da yüksek oluyor. En sık belirtiler olarak kusma, öğürme, kuru veya balgamlı öksürük, burun akıntısı, göğüs tıkanıklığı, hırıltılı solunum, halsizlik, titreme, hafif ateş ve hırıltılı solunum sıralanıyor."











