Dişini koruyan vücudunu korur

Ağız ve diş sağlığı sorunları dünya genelinde en yaygın bulaşıcı olmayan hastalıklar arasında gösteriliyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre ağız sağlığı sorunları 3.5 milyar insanı etkilerken, bu oran düşük ve orta gelirli ülkelere göre artış gösteriyor. Ağız ve diş sağlığı ile vücut sağlığının ayrılmaz bir parça olduğunu belirten Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasemin Özkan sağlıklı yaşamın ağız ve diş sağlığıyla başladığını ifade etti. Ağız ve diş sağlığını bozan faktörlerin vücut sağlığını etkilediğine dikkat çeken Özkan, “Diş çürükleri ile diş eti sorunları kalp- damar, solunum yolları, mide-bağırsak hastalıkları, yüksek tansiyon, kemik erimesi, şeker hastalığı ve kadınlarda erken doğum gibi önemli sağlık sorunlarını artırıyor” dedi.
Sağlık Bakanlığı ile birlikte yürütülen 0-18 yaş koruyucu diş tedavilerine dikkat çeken Özkan, “Koruyucu tedaviler yaparak ağız- diş hastalıkları ortaya çıkmadan önleyebilmeyi ve basit tedavilerle hem ağız-diş hem de genel sağlık durumunu koruyabilmeyi amaçlıyoruz. Sağlıklı nesillerin yetişmesi için yapılacak çalışmalar, tedavi ve protez ihtiyacının azalmasının yanı sıra ciddi kaynak tasarrufuna da katkı sunuyor. Bu konuda toplumsal bilincin artırılması son derece önemli” değerlendirmesi yaptı.
Özkan şöyle konuştu: “Ülkemizde tedaviden çok koruyucu önlemlere ağırlık verilmesini hedeflediğimiz için çürükler ve diş eti sorunlarının oluşmasını engellemeyi amaçlıyoruz. Bunun için erken yaşlarda diş hekimi kontrolü ve koruyucu tedavilerin yapılması gerekiyor. Ayrıca bazı hastalıkların ilk ve en önemli belirtileri ağızda görüldüğü için ağız ve diş muayenelerinin düzenli aralıklarla yapılması ve fark edilen belirtilerin hastalıkla ilişkili hekimle müzakere edilmesi çok önemli.”