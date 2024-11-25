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Dişini koruyan vücudunu korur

Dişini koruyan vücudunu korur

Aybike Eroğlu
04:0025/11/2024, Pazartesi
G: 25/11/2024, Pazartesi
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Ağız ve diş sağlığı sorunları dünyada en yaygın bulaşıcı olmayan hastalıklar arasında gösteriliyor. Diş çürükleri ile diş eti sorunları kalp ve damar, solunum yolları, mide-bağırsak hastalıkları, yüksek tansiyon, kemik erimesi ve şeker hastalığı gibi önemli sağlık sorunlarını arttırıyor.

Ağız ve diş sağlığı sorunları dünya genelinde en yaygın bulaşıcı olmayan hastalıklar arasında gösteriliyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre ağız sağlığı sorunları 3.5 milyar insanı etkilerken, bu oran düşük ve orta gelirli ülkelere göre artış gösteriyor. Ağız ve diş sağlığı ile vücut sağlığının ayrılmaz bir parça olduğunu belirten Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasemin Özkan sağlıklı yaşamın ağız ve diş sağlığıyla başladığını ifade etti. Ağız ve diş sağlığını bozan faktörlerin vücut sağlığını etkilediğine dikkat çeken Özkan, “Diş çürükleri ile diş eti sorunları kalp- damar, solunum yolları, mide-bağırsak hastalıkları, yüksek tansiyon, kemik erimesi, şeker hastalığı ve kadınlarda erken doğum gibi önemli sağlık sorunlarını artırıyor” dedi.


Yasemin Özkan

TOPLUMSAL BİLİNCİN ÖNEMİ

Sağlık Bakanlığı ile birlikte yürütülen 0-18 yaş koruyucu diş tedavilerine dikkat çeken Özkan, “Koruyucu tedaviler yaparak ağız- diş hastalıkları ortaya çıkmadan önleyebilmeyi ve basit tedavilerle hem ağız-diş hem de genel sağlık durumunu koruyabilmeyi amaçlıyoruz. Sağlıklı nesillerin yetişmesi için yapılacak çalışmalar, tedavi ve protez ihtiyacının azalmasının yanı sıra ciddi kaynak tasarrufuna da katkı sunuyor. Bu konuda toplumsal bilincin artırılması son derece önemli” değerlendirmesi yaptı.


DÜZENLİ KONTROL YAPILMALI

Özkan şöyle konuştu: “Ülkemizde tedaviden çok koruyucu önlemlere ağırlık verilmesini hedeflediğimiz için çürükler ve diş eti sorunlarının oluşmasını engellemeyi amaçlıyoruz. Bunun için erken yaşlarda diş hekimi kontrolü ve koruyucu tedavilerin yapılması gerekiyor. Ayrıca bazı hastalıkların ilk ve en önemli belirtileri ağızda görüldüğü için ağız ve diş muayenelerinin düzenli aralıklarla yapılması ve fark edilen belirtilerin hastalıkla ilişkili hekimle müzakere edilmesi çok önemli.”


Diş takip sistemi gelmeli

  • Toplumda ağız ve diş sağlığını önemini artırmak için birtakım çalışmalar yapılması gerekiyor. Özkan’a göre ilk olarak, anne adaylarının gebelik döneminden itibaren kendisinin ve bebeğin düzenli takipte olması gerekiyor. Bunun için aşı takibi gibi diş takip sisteminin kurulması noktasında çalışmalar sürüyor. Bireylerin ağız hijyenine önem vermeleri, doğru ve düzenli fırçalama alışkanlığının edinmesi, diş ipi kullanımı rutin alışkanlık olarak edinmesi sağlanmalı. Bunun içinde bölgesel olarak eğitimlerin yapılması planlanıyor.



#diş sağlığı
#aktüel
#toplum
#sağlık

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