Dişini koruyan vücudunu korur

Toplumda ağız ve diş sağlığını önemini artırmak için birtakım çalışmalar yapılması gerekiyor. Özkan’a göre ilk olarak, anne adaylarının gebelik döneminden itibaren kendisinin ve bebeğin düzenli takipte olması gerekiyor. Bunun için aşı takibi gibi diş takip sisteminin kurulması noktasında çalışmalar sürüyor. Bireylerin ağız hijyenine önem vermeleri, doğru ve düzenli fırçalama alışkanlığının edinmesi, diş ipi kullanımı rutin alışkanlık olarak edinmesi sağlanmalı. Bunun içinde bölgesel olarak eğitimlerin yapılması planlanıyor.