Hayal Tamirhanesi Hatay’da

Depremden zarar gören vatandaşlarımıza maddi ve manevi destek sürüyor. Bölge halkının moral ve acısını bir nebze rahatlatmak için düzenlenen sanat faaliyetlerine tiyatrolar da perde açarak dahil oluyor. Birlik ve beraberliği güçlendirmek için perde açan oyunların gelirleri ve toplanan hediyeler deprem bölgelerine gönderilecek.