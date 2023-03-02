Hayal Tamirhanesi Hatay’da

“Hayal Tamirhanesi Mobil Oyun Aracı”, Hatay’da çocukların deprem travmasını atlatabilmeleri için aktiviteler düzenliyor.
İstanbul Bahçelievler Belediyesi’nin uzman ekiplerle oluşturduğu “Hayal Tamirhanesi Mobil Oyun Aracı”, Hatay’da çocukların deprem travmasını atlatabilmeleri için aktiviteler düzenliyor. Çocukların yıkılan hayallerinin de tamir edilebilmesi hedefiyle yola çıkan araç, depremzede çocuklar için müzikli eğlenceler, orta oyunu gösterileri, sanat aktiviteleri gerçekleştiriyor. Proje Koordinatörü İlknur Daşdemir, çocukların felaketin etkilerinden biraz olsun sıyrılabilmeleri için etkinlikler düzenlediklerini aktardı.