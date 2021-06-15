Hayat Hayali bir ülkeye hepiniz davetlisiniz
YENİ ŞAFAK KİTAP EKİ

Hayali bir ülkeye hepiniz davetlisiniz

Çocuklarının çok sevdiği bu hikayeyi Covid-19 salgını döneminde yaşanan sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında paylaşmaya karar veren Rowling, bunu çocukları, anne - babaları ve çocuklarla ilgilenenleri eğlendirmesi için yapmış.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hayali bir ülkeye hepiniz davetlisiniz
Ickabog, J. K. Rowling, Yapı Kredi Yayınları

Dünyaca ünlü İngiliz yazar J.K Rowling’in çocukları için kaleme aldığı Ickabog bu yılın başında Türk okurlarıyla da buluştu.. Ickabog, J.K. Rowling’in bundan on yıl kadar önce, kendi çocuklarına uykudan önce anlatmak için kaleme aldığı özgün bir masal.Hatırlanacağı gibi Ickabog, 1 Eylül 2020 ve 16 Ekim 2020 tarihleri arasında bölümler halinde http://www.ykykultur.com.tr/ic... adlı internet sitesinden Türkçe yayımlanmıştı. Hayali bir ülkede geçen ve J.K. Rowling’in diğer çalışmalarıyla hiçbir bağı olmayan Ickabog, yazarın metinlerinde sık sık işlenen temaları da içeren tek bir hikâyeden oluşuyor. Çocuklarının çok sevdiği bu hikayeyi Covid-19 salgını döneminde yaşanan sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında paylaşmaya karar veren Rowling, bunu çocukları, anne - babaları ve çocuklarla ilgilenenleri eğlendirmesi için yapmış.

Ickabog

J. K. Rowling

Yapı Kredi Yayınları

Ocak 2021

284 Sayfa

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