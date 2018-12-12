​Hayat bir satranç oyunu

EMİN BİLGE

Her gün kapınızı çalan ve aynı kişi tarafından yazılmış mektuplar aldığınızı bir düşünün. Mektubun gelmediği gün kendinizi nasıl hissederdiniz? Acaba bugün niye gelmedi diye merak içinde kapının çalmasını heyecanla beklemez misiniz? Mektupları bir araya getirip tekrar tekrar okumaz mısınız? O zaman önerimiz Bir Satranç Ustası Don Sandalio’nun Romanı tam size göre…

Miguel De Unamuno henüz kitabın başlarında “Daha çok ahmaklık yapan ya da ahmakça şeyler söyleyenler en zeki geçinenlerdir” yargısıyla iddialı ve konsantre bir metinle karşı karşıya olacağımızın sinyallerini veriyor. Ahmaklığın felaketi ve basitliği hususundaki atıflar “cehalet mutluluktur” sözünü akıllara getiriyor. Basit olanın getirdiği mutluluğuna şerhler düşülen kitapta trajik mutlulukların varlığından söz ediliyor.

Unamuno’nun “…kendimi uysal ahmaklığın o uğultulu dalgasına sarılmış olarak görmek istemiyorum…” sözü düşünce dünyamıza şah çekiyor. Kitabın başkarakteri Don Sandalio’yu satranç oynarken sessiz bir ilahi besteleyen birine benzetiyor.

Bir Satranç Ustası Don Sandalio’nun RomanınMiguel De UnamunonKetebe Yayınların

AHMAKLAR ARASINDA DELİYE DÖNMEK

Sis, Tula Teyze ve Abel Sanchez’de olduğu gibi apayrı bir yazım tekniği kullanan Unamuno’nun, bu kitabında felsefi sorgulamanın anlatı boyunca size nasıl eşlik ettiğini, karakterleri vasıtasıyla kendi zaaf ve yeteneklerinizle nasıl hesaplaşma fırsatı verdiğini görmek heyecan verici. Yer yer otobiyografik öğelerin ağır bastığını hissetmemize sebep olabilecek şekilde yazdığı bu kitabında yazar kendi kendine konuşur aslında. Okuyucu, anlatıcının ağzından çıkanları okurken kendini hikâyenin içinde buluveriyor. Bir bakmışsınız Don Sandalio oluvermişsiniz. Ya da yoksa Felipe siz misiniz?

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Satrançta galip gelebilmek için diğer şans oyunlarında mevcut olan faktörlerin olmaması, kararlarımızın yaşantımıza olan etkisi ile özdeşleştiriliyor bu kısa ama etkili metinde. Her hamle geri dönüşü olmayan bir adım… Kararlar tamamen bize ait. Şah eğer bizsek ve karşımızdaki şahı ele geçirmekse maksat, piyonları, atları, filleri, kaleleri ve veziri elde tutmak gerek. Yeri gelecek yem edilecek rakibe yoldaşlar ama nihai amaçtan sapmamalı. Ahmakça ilerleyenlere tahammül edip ahmaklık yapmamalı…

KETEBE’NİN 100. KİTABI

Miguel De Unamuno’nun Bir Satranç Ustası Don Sandalio’nun Romanı, aynı zamanda Ketebe Yayınları’nın 100. kitabı. Kurulduğu günden bu yana Türk edebiyatına katkılarıyla gönüllere taht kuran Ketebe’ye bu edebi yolculukta başarılar diliyoruz.