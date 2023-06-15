Hayat bir yana edebiyattan yana

Servet Sena Çelik

Türlü kargaşalara göğüs germeye çalıştığımız zamanlarda okumanın insana iyi geldiğini hemen hemen her iyi okuyucu bilir. Hayattan yana olabilmek biraz da zorluklar karşısında gösterdiğimiz dirençtir, diye düşünürüm her zaman. Şimdilerde anlıyorum ki; o dirençe sahip olabilmek için insanın kendini eleştirmeyi öğrenmesi gerekliymiş. Eleştirel bir dili kaliteli bir romanda veyahut şiir, deneme kitaplarının satırlarında yakalayabiliriz. Ancak “eleştirinin ne”liğini öğrenmek için gerçek bir “teori” bilgisini zihnimizde sağlam bir zemine oturtmak gerekir. İşte bu zemine bir tuğla eklemek isterseniz Eser Gürson kitaplığınıza yeni bir soluk getirebilir.

Ketebe Yayınları’ndan çıkan Edebiyattan Yana ve Diğer Yazılar başlıklı kitap Mart 2023’te ilk baskısını yaparak okuyucularıyla buluştu. Kitap Gürson’un Edebiyattan Yana ile tamamlamaya ömrünün yetmediği İlhan Berk’i Derleyip Toplama Denemesi adlı eserinden ve yaşamının son yıllarında Atlılar dergisinde yayımlanan yazılarından yola çıkılarak belirli bir bütünlük halinde hazırlanmış. Akabinde altı bölümden oluşan kitabın hazırlık sürecinde yazarın metinlerinin dergilerde yayımlanan halleri ve yazılarında sonradan yaptığı değişiklikler de büyük bir titizlikle göz önünde bulundurulmuş. Bu bütünlüğü sağlayabilen yayın ekibini de tebrik etmek gerekir. Çünkü böyle bir aktarım sistemli bir çalışma ve iyi birer “göz” gerektirir.

UZUN SÜREN SESSİZLİK

Bir ders kitabı niteliğinde başucumuza konulabilecek bu kitap, bize 60’lı yılların eleştirel geleneğini örnek olarak sunarak çağımıza “yeniden” bakmamızı sağlıyor. Üstelik yazı serüvenine uzun bir ara verip üslubundan hiçbir şey kaybetmeden yazın dünyasına dönen Gürson’un meseleleri “zamanın ötesinde kapsamlı bir biçimde” ele alabildiğini de -günün ve güncelin edebiyatından seslenerek- söyleyebiliriz.

Eser Gürson, en iyi edebiyat okuyucusunun yazarlığa en yakın aday olduğunu savundu. Ona göre edebiyatın kendisine yakın durulması gerekiyordu. Edebiyatın kendisine yakın durabilmek ise “eleştiri”yi anlamlandırabilmekten geçmekteydi. Eleştirinin dışında kalan, edebiyatın da dışında kalacaktı. Tabii ki -tıpkı günümüzde de olduğu gibi- asıl yapılması gerekenleri (okumak, yazmak, çok okumak, çok yazmak, öğrenmeye çalışmak, öğrenmek ve bu yoldan vazgeçmemek) görmezden gelip eleştirmen geçinenler, bu anlamlandırmanın yakınından da uzağından da geçemezdi.

Gürson’un o dönemde dediği gibi; “Kendi içinde iyiden iyiye uzmanlaşmaya dönüşen çağdaş edebiyat için kuramsal çalışma eksikliğimizi artık görmezden gelemeyiz.” İşte bu görmezden gelmeye tabir caizse “çanak tutma”yı önlemek için, sırf “okur” olmak için ya da sadece Eser Gürson ismine olan merakınızı giderebilmek için bile Edebiyattan Yana kitabını okumanızı hiç kuşkusuz salık verebilirim.