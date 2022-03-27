Hayat hikayemden müze yaptım

Başkentte yaşayan Sıtkı Öztuna (57) diğer koleksiyonerlerden farklı bir hobiye sahip. Öztuna çocukluğu başta olmak üzere dokunduğu malzemeleri biriktiriyor. Öztuna, OSTİM’de bulunan iş yerinin bir katını kendisi için hatırası bulunan eşyaları muhafaza ettiği mini bir müzeye dönüştürdü. Çocukluğundan kalma 3 tekerli bisikletinden okul önlüğüne, iş takımlarından kullandığı cep telefonlarını özenle koruyan Öztuna, hayatında anlam taşıyan her şeyi koleksiyonunun bir parçası haline getiriyor.

10 BİN PARÇA

Çevresindeki dostları ve ailesinin de yardımıyla koleksiyonunu 10 bin parçanın üzerine çıkaran Öztuna, “Bana gelen her parça hatıra için özel olarak plaka keserek getiren kişinin ismini yazıyorum. Benim koleksiyonumu gören, o parçalara kıymet verdiğimi, her birine ayrı ayrı alanlar açtığımı fark eden insanlar hayatlarına dokunan parçaları bana getiriyor” dedi.

TELEFONLAR BAŞKÖŞEDE

Müzesinin baş köşesine koyduğu 120 den fazla telefonun kendisinin ve yakın çevresinin telefonları olduğunu belirten Öztuna, çoğu insanın önemsiz olarak gördüğü cep telefonları ile iyi ya da kötü fotoğraflar dahil birçok anının paylaşıldığını, her birinin ayrı hatırası olduğunu söyledi.

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ERBAKAN’IN ROZETİ

Mini müzesinde rozet, broş ve gezdiği ülkelerin magnetlerini de bulunduran Öztuna’nın koleksiyonunda merhum başbakan Necmettin Erbakan’ın yakasından aldığı bir rozet de bulunuyor. Bir duvar boyu rozeti bulunan Öztuna’nın İş adamlarından devlet erkanlarına ülke bayraklarından parti simgelerine kadar bir çok hatırası bulunuyor.

HER ARABASININ MAKETİ

Çocukluğunda babasının ilk arabasından kendisinin ve çocuklarının bugüne kadar sahip olduğu her aracın maketini bulunduran Öztuna koleksiyonuna sevdiği filmlerde kullanılan araçların maketini de dahil etmiş. Bu maketler Kara Şimşek dizisindeki Kitt, Herbie filmindeki kaplumbağa ve Türk sinema klasikleri arasında yer alan Selvi Boylum Al Yazmalım filmindeki kamyon dikkat çekiyor. Aynı zamanda araba koleksiyonu içerisinde meslek araçları da bulunduran Öztuna, 1910 yılındaki itfaiye araçlarından günümüze kadar tüm itfaiye, polis ve kolluk kuvvetleri araçlarını da cam kutu içerisinde sergiliyor.

ÇOCUKLUĞUNU ANIMSATAN PARÇALAR ÖZEL ALANDA

Çocukluğunu hatırlatan eşyaları kapalı bir cam içinde tutan Öztuna, plastik beslenme çantasından okuma fişlerine, Vita yağdan kara lastik ayakkabılara, eski banka kumbaralarından 70’lere ait deterjan kutularına kadar bir çok eşyayı saklıyor. Öztuna, “Çocukluğumu hatırlatan eşyalar için bunu görenler bizde bundan vardı diyordu bende onlar için, dönemin eğlence ürünlerine de yer verdim. Şimdiki çocuklar bisiklet havalı kornası, çatapat, torpil, kız kaçıran, sapan ve kızma biraderi bilmiyor. Sokakta eğlenmeyi bilmeyen nesil bunları gördüğünde bir şey hissetmezken ailelerinin gözleri doluyor” ifadelerini kullandı.

Çevre esnafın takımları duvarında

Ailesinden olduğu kadar çevresinden de koleksiyonu için destek gören Öztuna’nın dükkanı’nın sanayi içerisinde bulunması nedeniyle esnaf arkadaşları da miadını doldurmuş, ustalarından babalarından kalmış veya uzun süredir kullandıkları alet edevatlar için de dev bir tel örgü duvarı oluşturarak sergisine dahil ederek sergisinin bir parçası haline getiriyor.

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HAYAT TRENİ

Odasının ortasında cam bir sehpa içerisinde oyuncak tren bulunduran Öztuna, hayatını bu trenin rayları olarak nitelendirmiş. Yolun başında kuruşlar kazanarak başladığı yolu zamanla kağıt paralara daha sonra da büyük meblalara bırakmış ve rayların üzerine bunları not ederek sergiliyor. Aynı zamanda koleksiyon içerisinde Sıtkı Öztuna’nın gittiği onlarca ülkenin kağıt ve madeni paralarını bulunduran camdan bir küre de bu koleksiyona eşlik ediyor.

ESKİ MESLEKLERDEN NOSTALJİ SOKAĞI

Öztuna, eski ve kaybolan sokak mesleklerini de koleksiyonda yaşatıyor. Seyyar çakmak gazı doldurma tezgahından cami önlerinde satış yapan kokucu tezgahına, ayakkabı boyama tezgahından arzuhalci tezgahına kadar birçok seyyar tezgahı da müzesine yerleştirmiş.

İlk Meclis albümü en değerli parça

Öztuna’nın koleksiyonumun en önemli parçası 23 Nisan 1945 basımı “Meclis’in 25. Yıl Dönümünü Anış” albümü 1.TBMM’nin anısına basılan albümde ilk vekiller, cumhurbaşkanı ve meclis başkanının fotoğrafları bulunuyor.