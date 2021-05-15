Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Hayat Hayatın içinden geçen öyküler
YENİ ŞAFAK KİTAP EKİ

Hayatın içinden geçen öyküler

Gülhan Tuba Çelik için Onlar ve Köpekleri kitabındaki öyküleri ile kendi “tutunamayan” larını doğurduğunu da söyleyebiliriz, kaleminin gücünü kullanarak. İlk öykü “Sınır” dan başlayarak hayata tutunmak için mekanla bütünleşmeye çalışan kahramanları görüyoruz kitapta.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hayatın içinden geçen öyküler
Onlar ve Köpekleri Gülhan Tuba Çelik Epona Yayıncılık 2021 104 sayfa

FUNDA ÖZSOY E.

Genç kuşak öykü yazarlarından Gülhan Tuba Çelik, 2019 yılı Fakir Baykurt Öykü Ödülü’nü de alan Evsizler Şarkı Söyler kitabından sonra ikinci öykü kitabı Onlar ve Köpekleri ile yeniden okurunu selamlıyor.

Onlar ve Köpekleri 12 öyküden oluşuyor. Bütün öykülerin mekânsal olarak birbirine bağlandığının altını çizmek adına her öykünün başında İstanbul’un en eski yerleşim yerlerinden olan Suriçi’nin, öykülerin içine dağılmış olarak haritası yer alıyor. Okur, o haritanın bir noktasından öyküyü başlatan yazarın peşine takılıp kahramanın bakış açısını takip ederek öykülerin içine giriyor. Sadece mekânsal değil, tematik bir bağlanış da söz konusu öykülerde. Gülhan Tuba Çelik için Onlar ve Köpekleri kitabındaki öyküleri ile kendi “tutunamayan” larını doğurduğunu da söyleyebiliriz, kaleminin gücünü kullanarak. İlk öykü “Sınır” dan başlayarak hayata tutunmak için mekanla bütünleşmeye çalışan kahramanları görüyoruz kitapta.

KALEMİNDEKİ IŞIK

Daha fazlasına hakkı olmadığını düşünmek, bilinçaltının çocukluktan ona ezberlettiğinin sonucunu yaşamak, kendi öğrenilmiş çaresizliğinin kurbanı olmak… İşte bu yüzden “Çarşılardan” , “Şeyler” ,“Işık Olsun Diye” öykülerinde anlatılan evlilikler eskimiştir, monotonlaşmıştır; o yüzden “Kapılarda” , “Onlar ve Köpekleri” , “Onlar Kuşlara” öykülerindeki sevgililerin birlikteliklerinde bir duvar örülüdür, bir türlü yıkılamayan. Sevgisizlik kanar el ele tutuşan sevgililerin avuçlarında, ilgisizlik doldurur evli çiftlerin yatak odalarını. Elindeki ile yetinmek öğretildi ise kişiye, şartları değiştirmek için mücadeleye de girişilmez. Kendini dünyadan geri çekmektir bu, yaşamaktan vazgeçmeden; ona verilene razılık belki, sınırları zorlamanın anlamsızlığı.

“Hayat bu, demişti kocası, son konuşmalarından birinde. Aşk biter, aile değerlidir. Aşktan daha büyük bir şeyin içindeyiz şimdi. Derdin ne, anlamıyorum ki.” (“Çarşılarda”,s.51)

Ancak Gülhan Tuba Çelik’in 12 hikâye boyunca kahramanları ile beraber Suriçi’ni dolaşan kaleminin hissettirdiği bir ışık da vardır, inkâr edilemez. Küçük bir ışıktır bu, varlığını mekândan alan, içten içe hissettiren. Suriçi’nin tarihi sokaklarında gezerken, eski bir mezar taşında, bir türbenin yıpranmış örtüsünde, manastırların bahçelerinde ve sıkışmış apartmanların aralarından “senden çok önce buradaydım, senden çok sonra da burada olacağım” der gibi bakan bir incir ağacının dallarında, Bala Tekkesi’nin, Uyku Dede Türbesi’nin, Sümbül Efendi Camii’nin, Yedikule Zindanları Müzesi’nin avlularından, ara sokaklardan meydanlara akan, yüzyıllardır akan, bizler olsak da olmasak da akacak bir hayat vardır, dünyayı kucaklayan.

O halde okur olarak bize de kitabın “Açılan” öyküsündeki kahramanın göz hizasından bakarak koymak yakışır noktayı:

“Yaşamanın üstesinden gelinebilir, diye düşündü. Karanlık sokakların açıldığı aydınlık meydanlar daima olacak nasılsa.”(s.74)

Abone Ol Google News
Eyvallah etmeyeceğiz

Eyvallah etmeyeceğiz

Erdoğan'dan Filistinlilerin katledilmesine sert tepki.
Siyonizmin makyözü Hollywood

Siyonizmin makyözü Hollywood

Yöneticilerinin ciddi kısmı Yahudi olan Hollywood nerede duruyor?
Bu çocuklareceliniz olacak

Bu çocuklar
eceliniz olacak

​İşgalci İsrail'in şehit ettiği 133 canın 36'sı çocuk.
Nazi ittifakı

Nazi ittifakı

​Avusturya'da başbakanlık binasına İsrail bayrağı çekildi.
Yerli VLP aşısından müjde var

Yerli VLP aşısından müjde var

​Faz-2 çalışmaları 360 gönüllü üzerinde başlıyor.
Kanı yerde kalmadı

Kanı yerde kalmadı

​MSB: Askerimizi şehit eden teröristler öldürüldü.
Ankara'da feci kaza

Ankara'da feci kaza

​Römork altında kalan üçü çocuk dört kişi hayatını kaybetti.
Camiyi hedef aldılar

Camiyi hedef aldılar

İsrail savaş uçakları Gazze'nin kuzeyini bombalıyor.

Filistinli şehit sayısı 119'a yükseldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.