Haydi körebe şenliğine!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bahar aylarında okullarda geleneksel çocuk oyunları şenlikleri düzenleyecek. MEB, çocukların dijital bağımlılıktan uzaklaşması, arkadaşlık bağlarını güçlendirmeleri ve obeziteyle mücadele için uygulamaya koyacağı şenliklere yönelik 'Yüz Yüze 100 Çocuk Oyunu' adlı kılavuz kitap yayımladı. Kitapta, okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik 100 geleneksel çocuk oyununun nasıl oynandığı anlatıldı. Geçtiğimiz eğitim öğretim yılının başında okullarda sağlıklı bir eğitim öğretim ortamı oluşturmak için geleneksel çocuk oyunları uygulaması başlatıldı, okul bahçeleri yeniden düzenlendi. şenlikleri düzenlenmeyi hedefliyor. Havaların ısınması ile birlikte şenlikler hazırlıklarına başlanacak.
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17 minutes ago