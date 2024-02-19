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Hayat

Haydi körebe şenliğine!

Okullarda geleneksel oyunlar yaygınlaştırılıyor. Seksek, körebe, saklambaç, kutu kutu pense, yerden yüksek dâhil 100 oyun, okul öncesi, ilkokul ve ortaokulda teşvik ediliyor. Baharda bu oyunlar için şenlik de düzenlenecek.

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 19/02/2024 Monday
Güncelleme: 23:52 - 18/02/2024 Sunday
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bahar aylarında okullarda geleneksel çocuk oyunları şenlikleri düzenleyecek. MEB, çocukların dijital bağımlılıktan uzaklaşması, arkadaşlık bağlarını güçlendirmeleri ve obeziteyle mücadele için uygulamaya koyacağı şenliklere yönelik 'Yüz Yüze 100 Çocuk Oyunu' adlı kılavuz kitap yayımladı. Kitapta, okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik 100 geleneksel çocuk oyununun nasıl oynandığı anlatıldı. Geçtiğimiz eğitim öğretim yılının başında okullarda sağlıklı bir eğitim öğretim ortamı oluşturmak için geleneksel çocuk oyunları uygulaması başlatıldı, okul bahçeleri yeniden düzenlendi. şenlikleri düzenlenmeyi hedefliyor. Havaların ısınması ile birlikte şenlikler hazırlıklarına başlanacak.



#MEB
#Aktüel
#Yüz Yüze 100 Çocuk Oyunu
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