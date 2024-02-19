Haydi körebe şenliğine!

Seyahat ederken selfie çekmek çok sıradışı bir şey değil ancak hayvanları selfieye ikna etmek gerçekten bir sanat... İrlandalı Allan Dixon'ın en büyük tutkusu da tam olarak bu: Hayvanlarla selfie! Dixon, hayvanlarla 5 dakika ile 3 saat arasında zaman geçirerek, onları 'selfie' çekmeye ikna ettiğini söylüyor. İşte Dixon'ın birbirinden ilginç ve eğlenceli 15 selfiesi...