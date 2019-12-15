Hayat Haymatlos bir alimin portresi
YENİ ŞAFAK KİTAP EKİ

Haymatlos bir alimin portresi

Son devrin önemli İslam alimlerinden olan Muhammed Hamidullah’ın ilim dünyasına ayna tutan Muhammed Hamidullah/Modern Bir Müslüman Alimin Portresi adlı eser Ketebe Yayınları arasında okurla buluştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Muhammed Hamidullah/Modern Bir Müslüman Alimin Portresi Abdülkadir Macit Ketebe Yayınları Aralık 2019 194 sayfa
Muhammed Hamidullah/Modern Bir Müslüman Alimin Portresi Abdülkadir Macit Ketebe Yayınları Aralık 2019 194 sayfa

ASLI GÜL

Geçtiğimiz haftalar Ketebe Yayınları arasında çıkan Muhammed Hamidullah/Modern Bir Müslüman Alimin İlmi Portresi adlı kitap Abdükadir Macit imzasını taşıyor. Hamidullah’ın hayatı, ilmi kimliği ve eserleri hakkında bilgi veren kitabın ortaya çıkış hikayesi bir atölye çalışmasına uzanıyor. Kitap, Hamidullah’ın yazdığı eserleri çerçevesinde, izlediği yolu, fikir ve düşüncesini ayrıntılı bir şekilde okura sunan önemli bir çalışma.

SÜRGÜNDE BİR ALİM

Haydarabad doğumlu olan Muhammed Hamidullah, ilim için dünyanın farklı ülkelerinde bulunmuş bir alim. Doğduğu topraklarda eğitimine başlayıp sırasıyla, Hindistan’da Osmaniye Üniversitesi’nde Hukuk Fakültesi’nde Devletler Hukuku alanında yüksek lisans, ardından Almanya’da ve Fransa’da çifte doktora yapar. Siyasi nedenlerden dolayı doğduğu topraklara bir daha dönemeyen ve haymatlos (vatansız) yaşayan, bütün vaktini ilimle geçiren, hiç evlenmeyen, yüzlerce öğrenci yetiştiren, İslam hukuk alanında önemli çalışmalara imza atan Muhammed Hamidullah, hem ülkemizde hem de yurt dışında Müslüman halkın ilgiyle takip ettiği konferanslarla hatırı sayılır bir kitleye ulaşır. 17 Aralık 2002’de 94 yaşında vefat ettiğinde ardından özellikle İslam hukuk alanında kıymetli eserler ve yüzlerce talebe bırakır. Kendini ilme adamış modern bir derviştir o. Paris’te 1960’larda her hafta sonu Paris Cami’nde verdiği konferanslar sayesinde okumak için Avrupa’ya gelmiş Müslüman öğrencileri buluşturur onlara ilmi ve fikri anlamda önderlik eder. Yine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ne görevli olarak çalıştığı yıllarda verdiği derslerine yoğun ilgi gösterilir ve okul dışından her yaştan insan da bu derslere katılır. Tıklım tıklım sınıfta öğrenciler boş yerlere gazete kağıtları sererek hocayı dinlerler. Hocanın Arapça anlattığı dersi o yıllarda üniversitede asistan olan Fuat Sezgin sınıfa tercüme etmektedir.

KİTAPLARINDAN TELİF ALMAZDI

Hamidullah ile ilgili öğrencilerinin anlattığı hatıralar onun aynı zamanda portresini çizmektedir. Bu notlara şu bilgileri de eklemek gerekir: Basılan kitaplarından telif almak yerine telif miktarının kitapların satış fiyatından düşürülmesini yayınevlerine talep eder, az yer, az uyur ve yalnız yaşar, bütün vaktini ilme ve öğrencilerine harcayan bir alimdir. Aynı zamanda fotoğraf çekilmeyi de pek sevmez bu yüzden çok az fotoğrafı vardır. İstanbul dışında Erzurum İlahiyat Fakültesi’nde de bir dönem çalışan, Anadolu’nun pek çok şehrinde konferans veren, herkese karşı son derece nazik davranan, mütevazı ve bir o kadar çalışkan olan Hamidullah ülkemizde sevildiği kadar bazı fikirleri yüzünden tartışılan da bir alimdir. Umarız bugün hala hayatta olan öğrencilerinden röportajlar yapılarak bu önemli alimin bir Müslüman olarak portresi de ayrıntılı olarak okurla buluşturulur.

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