Hedefim yürüyerek Güney Kutbu’na ulaşmak

Güney Kutbu’na yürüyerek gerçekleştireceği yolculuğa ilişkin 51 yaşındaki Ali Rıza Bilal, hem Türkiye’yi uluslararası platformda temsil etmek hem de hayallerini gerçekleştirmek istediğini söylüyor. Şili üzerinden Antarktika’daki Union Buzulu’na hava yolu ile gideceğini ve burada bin kilometrelik zorlu serüvenine başlayacağını anlatan Bilal, “Ben beş buçuk yaşından beri spor yapıyorum, 18 sene kürek çektim, 9 yıl Milli Takım kaptanlığı yaptım. 1992’de Olimpiyat Oyunları’na katılarak bunu başaran ilk Türk kürekçisi oldum. Şimdi de amacım, Güney Kutbu’na yürüyerek giden ve Türk bayrağını oraya diken ilk Türk olmak. Bunu gerçekleştirmek üzereyim inşallah” diyor.Yola çıkma tarihini 10 Kasım olarak belirlediğini, karşı karşıya kalabileceği tehlikelerin soğuk hava ve buzul yarıkları olabileceğini belirten Bilal, tüm bunlara karşı zorlu bir hazırlık sürecinden geçtiğini söylüyor.





Eski milli kürekçi Ali Rıza Bilal

Hem güçlü hem de dayanıklı olmak gerek

Güney Kutbu’na ulaşmak için güçlü ve dayanıklı olmanın yanı sıra mental açıdan da bu iş için hazır hissetmenin önemli olduğunu ifade eden Bilal, sözlerini şöyle sürdürüyor: “O yüzden ben bütün antrenmanlarımı, bütün testleri bitirdim. Sonra bana dediler ki, ‘21 gün tek başına bir solo ekspedisyon yapman gerekiyor ve bunu yapabileceğin birkaç yer var.’ Ben Norveç’te Güney Kutup kaşifi Roald Amundsen’in o keşfi yapmadan önce antrenman yaptığı yeri seçtim. Kuru yemişleri ve kuru etleri oradan alıp gün gün, hafta hafta hepsini planlayarak özel torbalara koydum. Mutlaka orada kullanacağım her şeyimi de deniyorum. Bir uydu telefonu, bir tane de uydudan bana Wi-Fi sağlayabilecek ekipman götürüyorum. Benim takip edilmemi sağlayan küçücük bir cihaz ile harita üzerinden nerede olduğumu göreceksiniz anbean.”





Vatanım ve bayrağım için yapacağım

Bilal, yolculuğunu tamamlamasının ardından gençlerle buluşarak onlara kendi hayallerinin peşinden koşmaları için ilham vermek istediğini dile getirerek, “Hayal et, planla, programla ve yap” sözleriyle gençleri motive etmek istediğini vurguluyor. Planlı ve programlı hareket edilmesi halinde her işin başarılabileceğinin altını çizen Bilal, “Türk bayrağımız, Türkiye için, vatanım için yapıyorum. Neden Türkiye’den de birisi bunu yapmasın? Ben de inşallah bunu vatanım, bayrağım için yapacağım” diye konuşuyor.











