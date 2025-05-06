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Hem çalışkan hem şoför: Direksiyon başında test çözen şoförün işine son verildi

Hem çalışkan hem şoför: Direksiyon başında test çözen şoförün işine son verildi

13:206/05/2025, Salı
DHA
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Araba kullanırken, kitapla ilgilenen şoför olayın sosyal medyaya yansıması üzerine işinden oldu.
Araba kullanırken, kitapla ilgilenen şoför olayın sosyal medyaya yansıması üzerine işinden oldu.

Mardin'de seyir sırasında test kitabından soru çözen minibüs şoförü, cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Mardin Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, şoförün işine son verdi.

Mardin'in Artuklu ilçesinde şehir içi yolcu minibüsü şoförü, seyir sırasında direksiyonun üzerine bıraktığı ders kitabını okudu. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından inceleme başlatan Mardin Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, şoförün işine son verdi.





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