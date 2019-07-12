Hem eğleniyor hem öğreniyor

Başakşehirli gençlere her yaz tatil imkanı sunan Enez Gençlik Kampı, kapılarını dördüncü kez açtı. Sportif, kültürel ve eğlenceli aktivitelerle dolu eğitim programlarının uygulandığı kampta, ulaşım ve konaklama hizmetleri Başakşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor. Akademi mezunu ve alanında uzman antrenörler gözetiminde gerçekleştirilen kampta havuz, futbol sahası, toplantı salonu, mescit, yemekhane ve dinlenme alanları bulunuyor.

HEM EĞLENİYOR HEM ÖĞRENİYORLAR

Enez Gençlik Kampı’nda yüzme, futbol, plaj futbolu, plaj voleybolu, masa tenisi, dart, satranç, mangala, su topu gibi sportif etkinliklerin yanı sıra kitap okuma, konferanslar, değerler eğitimi, panel, münazaralar, “bana kendini anlat” söyleşileri gibi sosyal ve kültürel etkinlikler de düzenleniyor.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, kampta bir araya geldiği öğrencilerle plaj voleybolu, bocce, matrak ve mas güreşi oynadı. Gençlerin kamp serüvenine ortak olan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Enez Gençlik Kampımızda gençlerimize tatil köyü konforunda bir yaz tatili imkanı sunuyoruz. Eğlenerek dinlenmelerini, dinlenerek kendilerini yenilenmelerini sağlıyoruz” dedi.

Bu yıl dördüncüsünü düzenledikleri Enez Gençlik Kampı’nda gençlerin sadece sportif faaliyetlerde bulunmadığını belirten Başkan Kartoğlu, “Enez Gençlik Kampımız gençlerin çeşitli branşlarda spor dallarıyla uğraştıkları, denize girdikleri ve eğlendikleri bir kamp olmasının yanı sıra onları manevi olarak da geliştiren bir imkan. Televizyon, sosyal medya veya bilgisayar oyunu bağımlısı haline gelmek üzere olan gençler, bu kamp sayesinde sosyalleşiyor, enerjisini güzel aktivitelere harcıyor, stres atıyor ve en önemlisi yeni bilgilerle kendini geliştiriyor” diye konuştu.

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EĞİTMENLER VE ANTRENÖRLER ALT YAPIDAN YETİŞİYOR

Başakşehir Belediyesi Enez Gençlik Kampının bir diğer özelliği ise uzman eğitmenlerini kendi öz kaynaklarından yetiştirmiş olması. Bu yıl kampta görev alan grup lideri ve antrenörlerin büyük çoğunluğu Başakşehir Belediyesi’nin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Hazırlık Kursu ile spor akademilerini kazanan öğrencilerden oluşuyor.

GEÇEN YIL ÖĞRENCİ BU YIL EĞİTMEN

Yaz tatilini Enez Gençlik Kampı’nda çalışarak değerlendiren Trakya Üniversitesi Kırkpınar Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Antrenörlük 2. sınıf öğrencisi Göktuğ Uçak, Başakşehir Belediyesi sayesinde hayalindeki bölümde eğitim aldığını dile getirerek, “Geçen sene Başakşehir Belediyesi’nin BESYO kursu sayesinde üniversiteyi kazandım. Bu yaz, önceden öğrenci olarak katıldığım Enez Gençlik Kampı’na eğitmen olarak geldim. Bu benim için çok büyük gurur ve mutluluk kaynağı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu başta olmak üzere, Belediye Gençlik ve Spor İşleri Müdürümüz Selim Çelebi’ye ve üzerimde emeği olan tüm hocalarımıza teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

“KAMPTA KENDİME VAKİT AYIRIYORUM”

Enez Gençlik Kampı’na katılan Güvercintepe Ortaokulu mezunu Mehmet Ali Bulut da, kamp sayesinde kendine vakit ayırmaya başladığını söyleyerek şunları kaydetti: “Kampa gelmeden önce evde sürekli televizyon ve internette vakit geçiriyorum, sosyal medyada gezerek zaman kaybediyordum. Buraya geldiğimden beri etkinliklerden dolayı telefonu elime almıyorum, ihtiyaç da hissetmiyorum. Onun yerine burada edindiğim yeni arkadaşlarımla sohbet ediyor, eğitici faaliyetlere katılıyor ve kitap okuyorum.”

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İlk üç sezonda 6 bin 200 Başakşehirli gencin yararlandığı kampta, yaz tatili boyunca Başakşehir'de ikamet eden 14-18 yaş aralığındaki öğrenciler misafir edilecek.