Hematoloji kongresi tamamlandı

30 Mayıs-2 Haziran tarihilerinde, İstanbul bir otelde gerçekleşen kongrede, 247'si sağlık uzmanı olmak üzere toplam 306 katılımın gerçekleşti. 3 gün boyunca 19 oturum, panel ve bilimsel toplantılar gerçekleşti. Yeni ve gelişen bir tedavi yöntemi olan Car-T Tedavilerinde, dünyanın önde gelen isimlerinden olan, A.B.D. Cleveland'dan Prof. Dr. Koen Van Besien, A.B.D. New York'dan Prof. Dr. Ok Kyung Chaekal ve A.B.D. Kansas'dan Prof. Dr. Suman Kambhampati'nin katılımlarıyla özel bir Car-T oturumu da düzenlendi. Toplam 24 bilimsel çalışmanın değerlendirilme için yollandığı kongrede, genç hematologların çalışmalarını aktarmaları için 2 ayrı sözel bildirimi oturumu da yapıldı.