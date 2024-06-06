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Hematoloji kongresi tamamlandı

Kan ve Kemik İliği Nakli Derneği tarafından gerçekleşen, Hematoloji kongresi tamamlandı. Kan ve Kemik İliği Nakli Derneği Başkanı Başkanı Prof. Dr. Hakan Göker başkanlığında gerçekleşen kongrede 247'si sağlık uzmanı olmak üzere toplam 306 katılımın gerçekleşti. Kongrede, 3 gün boyunca 19 oturum ve bilimsel toplantılar gerçekleşti.

18:52 - 6/06/2024 Perşembe
Yeni Şafak
İstanbul'da düzenlenen Ulusal Kan ve Kemik İliği Nakli kongresi tamamlandı.
İstanbul'da düzenlenen Ulusal Kan ve Kemik İliği Nakli kongresi tamamlandı.

30 Mayıs-2 Haziran tarihilerinde, İstanbul bir otelde gerçekleşen kongrede, 247'si sağlık uzmanı olmak üzere toplam 306 katılımın gerçekleşti. 3 gün boyunca 19 oturum, panel ve bilimsel toplantılar gerçekleşti. Yeni ve gelişen bir tedavi yöntemi olan Car-T Tedavilerinde, dünyanın önde gelen isimlerinden olan, A.B.D. Cleveland'dan Prof. Dr. Koen Van Besien, A.B.D. New York'dan Prof. Dr. Ok Kyung Chaekal ve A.B.D. Kansas'dan Prof. Dr. Suman Kambhampati'nin katılımlarıyla özel bir Car-T oturumu da düzenlendi. Toplam 24 bilimsel çalışmanın değerlendirilme için yollandığı kongrede, genç hematologların çalışmalarını aktarmaları için 2 ayrı sözel bildirimi oturumu da yapıldı.  

ÜLKELER İLE İŞ BİRLİĞİ YAPILDI

Programda konuşan Kan ve Kemik İliği Nakli Derneği Başkanı Başkanı Prof. Dr. Hakan Göker, “2015 Yılında Hematoloji alanının kurulan derneğimiz, 9 sene içerisinde onlarca genç hematolog eğitim faaliyetlerine katılmış, ulusal ve uluslararası dergilerde bilimsel makalelerini yayınlatma şansına kavuşmuştur. Derneğimiz uluslararası toplantıları da her sene takip etmiş ve alanındaki gelişme ve yenilikleri Türk hematologlarına hızla aktarmıştır. Özellikle Güney Kore Kan ve Kemik İliği Nakli Derneği ile her sene, karşılıklı olarak ortak oturum düzenlenmiş ve bilimsel verilerin paylaşılması ve değerlendirilmesi sağlanmıştır. Sosyal projelere de önem veren derneğimiz özellikler TEMA bağışları ile ülkemizin zümrüt yeşilliklerine katkıda bulunmuş” dedi.

Prof. Dr. Hakan Göker



#Hematoloji
#İstanbul
#Kongre
#Kan ve Kemik İliği Nakli Derneği
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