Hayat Herkes ekmek yapabilir
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Herkes ekmek yapabilir

Kendi ekmeğinizi kendiniz yapmak ister misiniz? SALT’ın Kolektif Fırın iş birliğiyle geçen Temmuz ayında başlattığı, herkesin katılımına açık ekmek atölyeleri devam ediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

SALT Beyoğlu’ndaki Mutfak mekânında düzenlenen tek günlük atölyelerde Kolektif Fırın ekmekçileri, mayalama, yoğurma ve pişirme tekniklerine dair bilgi ve deneyimlerini paylaşıyor .Kadim bilgilerin izinde, mümkün mertebe geleneksel yöntemlerle sağlıklı ve iyi içerikli ekmek pişirme gayretinde olan Kolektif Fırın üyeleri, kendi ürettikleri mayayı ve taş değirmende öğütülmüş atalık tahılların unlarını kullanıyor; un ve tuzu küçük çaplı üreticilerden aracısız alıyor. Ücretsiz olan ve gn boyu devam eden atölyede, gün sonunda ekmeklerin tadımı yapılacak. Etkinliğin son tarihi 21 Aralık.

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