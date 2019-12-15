Herkes ekmek yapabilir

SALT Beyoğlu’ndaki Mutfak mekânında düzenlenen tek günlük atölyelerde Kolektif Fırın ekmekçileri, mayalama, yoğurma ve pişirme tekniklerine dair bilgi ve deneyimlerini paylaşıyor .Kadim bilgilerin izinde, mümkün mertebe geleneksel yöntemlerle sağlıklı ve iyi içerikli ekmek pişirme gayretinde olan Kolektif Fırın üyeleri, kendi ürettikleri mayayı ve taş değirmende öğütülmüş atalık tahılların unlarını kullanıyor; un ve tuzu küçük çaplı üreticilerden aracısız alıyor. Ücretsiz olan ve gn boyu devam eden atölyede, gün sonunda ekmeklerin tadımı yapılacak. Etkinliğin son tarihi 21 Aralık.