Hayat Herkes onu konuşuyor Filozof Atakandan kitap okuyun tavsiyesi
İSTANBUL AKTÜEL

Herkes onu konuşuyor: Filozof Atakan'dan 'kitap okuyun' tavsiyesi

Bir alışveriş merkezinde kitaplara bakarken düşüncelerini paylaşan ve okuduğu kitaplardan bahsederken çekilen videosu paylaşım rekorları kıran Atakan Kayalar, sosyal medyanın gündemine oturdu. İlkokul beşinci sınıf öğrencisi olan 10 yaşındaki Atakan, kendisini takip edenlere kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

Haber Merkezi DHA
Aristo'dan Bauman'a 5 ayda 250 kitap okuyan Atakan, fikirleri ve konuşmalarıyla kendine hayran bırakıyor.
Aristo'dan Bauman'a 5 ayda 250 kitap okuyan Atakan, fikirleri ve konuşmalarıyla kendine hayran bırakıyor.

İstanbul Avcılar ilçesinde bulunan Mustafa Kemal Paşa Ortaokulu'nda okuyan beşinci sınıf öğrencisi Atakan Kayalar, bir video ile Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. 10 yaşında olmasına rağmen kitaplar ve felsefe hakkında şoke eden ifadeler kullanarak herkesin ağzını açık bırakan ve 'Filozof Atakan' lakabı takılan çocuk, son 5 ayda 250'den fazla kitap okuduğunu söyledi.

Küçük filozof sosyal medyayı salladı
OYNAT 02:18
Küçük filozof sosyal medyayı salladı
Aristo'dan Bauman'a 5 ayda 250 kitap okuyan Atakan, izleyenleri kendine hayran bırakıyor.

DHA

"Fazla anlatabilecek hayat hikayem yok"

  • Her tarzda kitap okuduğunu belirten Kayalar, "Adım Atakan. Bu kadar. Fazla anlatabilecek hayat hikayem yok. Metafor uzmanıyım desem olmaz, beyin cerrahıyım desem olmaz, cumhurbaşkanıyım desem olmaz. Felsefeyle ilgilisin galiba dedim. Eğitim ve bireysel haklar üzerine konuşuyorduk. O an da Fethi Çağıl bir şey söyledi. Tam olarak hatırlamıyorum. Okuduğum kitaplara bakacak olursak. Kayı serisinin tamamını okudum. Nutuk okudum. Homeros İlyada okudum. Böyle buyurdu Zerdüşt okudum" şeklinde konuştu.

"Önce felsefe, sonra tarih öğretilmeli"

Okul öncesi felsefe eğitimi verilmesi gerektiğini ifade eden Atakan, "Okuldan önce ayrıca bir ahlak eğitimi, ahlak, terbiye ve saygı eğitimi verilmesi gerekiyor. Ondan sonra ise felsefe eğitimi verilmesi gerekiyor. Eskiden felsefe ve psikoloji derdim ama artık sadece felsefe diyorum. Küçük çocuklara psikoloji öğretmekte büyük bir sıkıntı vardır. İnsan hep kendinde bir şeyler arar. Gider şizofreniye bakar. Ben böyle miyim, ben şöyle miyim, ben öyle olacak mıyım, ben böyle olacak mıyım, benim düşüncelerim nasıl, ya ben şizofreniysem diye düşünmeye başlar. O yüzden ilk önce felsefe ondan sonra ise tarih öğretilmelidir" ifadelerini kullandı.

DHA

George Orwell'ı önerdi

Sosyal medyada kendisiyle ilgili yorum yapanlara çağrıda bulunan Kayalar, "Çoğu insan 'seni görünce kitaplığımın sadece sayfalardan oluşan bir yığın olduğunu fark ettim' demiş. Yapmayın. Olmaz lütfen. Kitap okuyun" şeklinde seslendi. 10 yaşındaki Atakan'ın öncelikli kitap önerileri ise Hayvan Çiftliği - George Orwell ve Küçük Prens - Antoine De Saint Exupery oldu.

DHA

"Oğlumla gurur duyuyorum"

  • Atakan'ın annesi Hülya Kayalar duygularının çok karışık olduğunu belirterek, "Oğlum kendini hemen ifade edebiliyor ama benim duygularım çok karışık. Bizim herhangi maddi, manevi beklentimiz yok. Sadece eğitim konusunda doğru, düzgün, sosyal arkadaşlarından koparılmadan biraz farklı eğitim alması. Cumhurbaşkanımız ve Milli Eğitim Bakanımızdan tek ricam oğlum Atakan Kayalar arkadaşlarından ayrılmadan öyle bir eğitim istiyoruz. Onun ötesinde çok mutluyum. Çok gururluyum. Maddi ve manevi her türlü mutlu. Halkımızdan istediğim bu hayatının devam ettirilmesi. Tıpkı benim yaptığım şekilde" diye konuştu.


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