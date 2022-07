1934 yılından bu yana “Kamuya Yararlı Cemiyetler” arasında yer alan Yeşilay, Uyuşturucu ile Mücadele Günü kapsamında No More Lies ismiyle bilinen sokak sanatçısı ile iş birliği yaptı. No More Lies iş birliğiyle gerçekleşen çalışmada sanatçı, Üsküdar semtinde sokak duvarını duvar resmiyle süsleyerek, “Hiçbir madde beni sağlığım kadar mutlu edemez” yazılı sloganla bağımlılık konusuna dikkat çekti. Gençler arasında bağımlılık sorununa çözüm üretmek için önleyici çalışmalara imza atan Yeşilay, bu proje ile gençlere bağımlılıktan uzak yaşam çağrısı yapan “Bağımsız Gençlik” kampanya manifestosuna da atıfta bulundu.

