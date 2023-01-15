Hikayecinin kendini bulması

Çaylak Kesiği; Eren Buğdaycı’nın ilk hikaye kitabı. Yazar, hikayeleri bölümlere ayırmamış, 14 hikaye de ardı ardına geliyor. Fakat değerlendirmek için, 14 hikayeyi iki bölüme ayırabiliriz. “Tahtakuruları”na kadar dokuz hikaye, birinci bölümü; sonraki 5 hikaye ikinci bölümü oluşturabilir. Tahminim, yazarımız hikayeleri yazılma zamanına göre sıralamış.

İlk bölümdeki hikayelerde, okuyucu olarak en çok hissettiğimiz duygu, dehşet oluyor. Gazetelerin üçüncü sayfa haberlerinde okumaktan bile çekindiğimiz konuları davet etmiş bu bölümdeki hikayelerine Eren Buğdaycı. Kitabın ilk hikayesi “Bir Kutu Cytotec Yahut Pratik Cinayetler”de klozete atılıp, üzerine sifon çekilmiş bebeğin, boru dirseğinde kalması; sonraki hikaye “Kelebekler Uçan Çiçeklerdir”de, evlilik teklifinde bulunacakken, trafik kazasında sevgilisini kaybeden kişi anlatılıyor. Üçüncü hikaye “Hiç Değil Hem De”de ise, ihanet ettiği için arkadaşını öldüren kişiyi okuyoruz. Örnekleri çoğaltabilirim. Gelmek istediğim nokta; bu bölümdeki hikayelerin konu itibariyle okuyucusunun etini kemiğinden ayıracak türden olmasıdır. İşin ilginç tarafı, Eren Buğdaycı’nın bu olayları, ayrıntılarına inerek anlatmasıdır. Mesela ilk hikayede, takılı kalmış bebeğin, boru dirseğinden çıkan minicik elleri gözümüzün önüne geliyor. Bu tür imgelerin, okuyucunun gözünde canlanması, Eren Buğdaycı’nın hikayeciliği açısından iyi. Fakat bu tür imge ve görüntülerin, zaten yıllardır birçok gerilim, suç ve korku filmlerinde, defalarca kullanılıp eskitildiği hesaba katılırsa sakıncalı. Eren Buğdaycı, sanki bu ilk hikayelerinde kendini, üslubunu, seçeceği asıl konuları denemiş gibi. Zaten hikayelerin birçoğunda, olay ve durumlar arası hızlı geçişler yapması da, bu arayışı göstermektedir.

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Çaylak KesiğinEren Buğdaycınİz Yayıncılıkn2022n83 sayfa

Ben bir okuyucu olarak, ikinci bölüm diye ayırdığım 5 hikayeyi daha çok tuttum. Bu bölümdeki hikayelerde Eren Buğdaycı, dehçet verici olayların, ayrıntılarına soğuk kanlı bir şekilde yer vererek okuyucusunu etkilemeye çalışmıyor. “Tahtakuruları”nda, onlarca ev değiştirmesine rağmen tahta kurularından kurtulamayan kişi anlatılıyor. “Mü-mü-üssait bi-bir y-yer-rde”de kekeme birinin, sosyalleşme konusunda karşısına çıkan engeller ve bu engellerin nasıl acılara yol açtığı; “Bir İhtimal Daha Var”da ise, Dostoyevski’nin tarzını aratmayacak kadar başarılı bir şekilde, psikolojik boyutları da işlenerek, bireyin güç karşısında nasıl sindiğini okuyoruz. Bence Eren Buğdaycı, bu tür küçük gibi görünen, fakat kişide ne büyük depremlere, yıkılışlara yol açan duygu, ima, mimik, hareket veya durumları yansıtırken çok daha ilginç, başarılı ve yaratıcı oluyor. İlk bölümdeki hikayelerin aksine, bu bölümdeki hikayeler, dizi ve filmlerden veya polisiye romanlardan tanıdık olmayan konu ve içeriğe sahip olması yönüyle de daha özgün. Çünkü konudan ziyade hikayecinin bakışını ve konuyu nasıl işlediği ön plana çıkmaktadır, bu hikayelerde. Bu bakış ve işleyiş, kitabın son iki hikayesi “e-imzalıdır” ve “Ve Büyümeye Başlarsın”da zirveye ulaşıyor. İki farklı zaman ve olayın, bu kadar kısa hikayelerde (iki hikaye de 5’er sayfadır) etle tırnak gibi birbirine geçmiş halde anlatılması, bence Eren Buğdaycı’nın aradığı, bulduğu ve başarılı bir şekilde uyguladığı yöntemidir.

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Çaylak Kesiği; yazarının ikinci hikaye kitabını merak ettirecek kadar başarılı. İçinde, yazarının arayışlarını barındırması açısından da, okunmaya değer. Bu tür ilk kitapların ben, yazarının olgunluk döneminde daha da kıymetli olacağını düşünüyorum. Çünkü yazarının nereden nereye geldiğini gösterecek işaret taşlarıyla doludur.