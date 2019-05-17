Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Hayat Hırvatistanda Göbeklitepe sergisi
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
KÜLTÜR SANAT

Hırvatistan'da Göbeklitepe sergisi

Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen "Türkiye Haftası" kapsamında Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki Arkeoloji Müzesi'nde açılışı gerçekleştirilen "Göbeklitepe: İnsan ve Hayat" sergisi yoğun ilgi gördü.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan, serginin açılışında yaptığı konuşmada, Göbeklitepe'nin yalnızca Türkiye değil, dünya tarihi açısından da önemli olduğunu belirtti. Arkeoloji Müzesi Müdürü Sanjin Mihelic de 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edildiğini hatırlatarak, serginin önemine işaret etti.

Etkinlik kapsamında ayrıca ünlü şef Ali Açıkgül ile Türk mutfağı etkinlikleri ve atölye çalışmaları, çellist Uğur Işık öncülüğünde Anadolu'dan ezgilerin yer alacağı "Anadolu Ruhu" konseri ve Zagreb Üniversitesinde müzik ustalık sınıfı gerçekleştirilecek.

Türk Filmleri Haftası düzenlenecek

Zagreb Arkeoloji Enstitüsü'nde sanatçı Sibel Sevim'in "Anadolu Seramik Sanatı Sergisi" ve atölye çalışmalarının da yer alacağı "Türkiye Haftası"nın ardından, 21-26 Mayıs tarihleri arasında "Türk Filmleri Haftası" düzenlenecek.

"Türkiye Haftası", Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliğinin himayesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğuş Grubu, Kentbank, Türk Hava Yolları, Zagreb Arkeoloji Müzesi, Zagreb Etnografya Müzesi ve Zagreb Üniversitesi ile iş birliğinde gerçekleştiriliyor.

Ailece el ele verip toprağı sanata dönüştürüyorlar
HAYAT
Ailece el ele verip toprağı sanata dönüştürüyorlar

Hoca Ahmet Yesevi Türbesine ziyaretçi akını
HAYAT
Hoca Ahmet Yesevi Türbesine ziyaretçi akını
Eğitim sistemi değişiyor

Eğitim sistemi değişiyor

​Milli Eğitim Bakanlığı yeni ortaöğretim modelini yarın açıklayacak.
Ücretleri kesilmeyecek

Ücretleri kesilmeyecek

​Ara tatillerle ilgili merak edilen detaylar belli oldu.
Trumptan bir iyibir de kötü haber

Trump'tan bir iyi
bir de kötü haber

​Türkiye'ye yönelik gelişmenin detaylarını açıkladı.
TSK'ya sızan FETÖ'cülere baskın

TSK'ya sızan FETÖ'cülere baskın

​İstanbul ve Bursa'da 97 şüpheli hakkında gözaltı.
100 bin TL<br>maaş verecek

100 bin TL
maaş verecek

​Çok sayıda kişiyi işe almak için Türkiye geliyorlar.
Botlara<br>füze yüklendi

Botlara
füze yüklendi

​ABD'yi alarma geçirdiği iddia edilen görüntüler.
19 Mayıs'a soykırım hakareti

19 Mayıs'a soykırım hakareti

​Milli Mücadele'nin başladığı 19 Mayıs 1919'un yıl dönümünde küstah girişim.

Sıcak havalara mola

Sıcak havalara mola

​Meteoroloji bölge bölge saat vererek uyardı.
Köy tarhanası<br>ile ağırladılar

Köy tarhanası
ile ağırladılar

​Binali Yıldırım'ı evinde ağırlayan gençler iftarın perde arkasını Yeni Şafak'a anlattı.
Emaneti koruyalım

Emaneti koruyalım

​Milli Görüş'ün duayenleri tabanı AK Parti'yi desteklemeye çağırdı.
DEAŞ çalıyor<br>PKK pazarlıyor

DEAŞ çalıyor
PKK pazarlıyor

​Yeni Şafak, çirkin ticaretin belgelerine ulaştı.
Hesabını<br>sormasını bilirim

Hesabını
sormasını bilirim

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TÜSİAD'a sert tepki.
Seçime katılmayacaklar

Seçime katılmayacaklar

​Demokrat Parti, İstanbul seçimlerinde 22 bin 268 oy almıştı.
Göçmenleri taşıyan<br> kamyon devrildi

Göçmenleri taşıyan
kamyon devrildi

​Kazada 5 kişi öldü, 37 kişi yaralandı.
Kılıçdaroğlu<br>davete katılacak

Kılıçdaroğlu
davete katılacak

Cumhurbaşkanlığı, 19 Mayıs törenine davet etmişti.
El Hamra'nın<br>ruh ikizi

El Hamra'nın
ruh ikizi

Alcazar; İslam sanatının şahikalarının ev sahibi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.