Bu hafta 6 yeni film seyirciyle buluşuyor. Aksiyondan animasyona, korkudan drama birçok sinemaseveri mutlu edecek olan salonlarda öne çıkan film ise hâlâ hızlı hâlâ öfkeli şekilde yoluna devam eden “Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw”. Jason Statham ve Dwayne Johnson’ın rollerine geri döndüğü “Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw” Diplomatik Güvenlik Ajanı Luke Hobbs ve Deckard Shaw’ın filmin antagonisti Brixton’a karşı ittifak kuruşu ve mücadele edişini konu edinirken Brixton rolünde seyirci karşısına usta aktör Idris Elba çıkıyor. Hobbs, sadık bir kanun adamıdır. Shaw ise kanunsuz bir kaçak. Shaw, Hobbs’a suikast yapmaya kalkışmıştır. Hobbs, Shaw’u hapse göndermiştir. Hobbs Amerikalı, Shaw ise İngiliz’dir. Görünürde bu iki adam hiçbir ortak noktası olmayan birbirine tamamen zıt iki kişidir. Ama ikisi de onları karşı karşıya getirse de kendi katı ahlâk kurallarıyla çalışır ve ikisi de bunu kabul etmeleri başlarına bela açacak bile olsa birbirlerine saygı duyarlar. İkisi de sözel ya da fiziksel bir yüzleşmeden kaçmaz. Birbirlerinden hoşlanmıyor ve birbirlerine güvenmiyor olabilirler ama Hızlı ve Öfkeli, Hobbs ve Shaw’ı sunar. Bu ezeli düşmanların insanlığı sonsuza dek değiştirebilecek biyolojik, sinsi bir tehdidi durdurmak için birlikte çalışmaktan başka seçenekleri yoktur. Deadpool 2, John Wick, Atomic Blonde filmleriyle kendini tanıtan David Leitch’i yönetmen koltuğunda izliyoruz.

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AKIL HASTANESİNİN SIRRI ÇÖZÜLÜYOR

Ebru Delibaş’ın yönettiği “Jinna: Karabasan”, azimli bir gazeteci olan ve Kapadokya’daki eski bir akıl hastanesini araştırmaya başlayan Rüya’nın hikâyesini anlatıyor. Cenk ve Rüya henüz yeni evli bir çifttir. Gazeteci olan Rüya, doktor eşi Cenk gibi işine fazla aşık ve hırslı kimsedir. Çalıştığı gazete şirketinin genel müdürü Sami tarafından Kapadokya’da eski ve lanetli bir akıl hastanesinin kısa bir süre önce müze olması ile birlikte tekrar eden esrarengiz olaylar nedeniyle kapatılmasının ardındaki sebepleri merak edip haber yapmak ister. Bunun için o hastaneye gizlice gidip haber yapacak gönüllü iki kişi seçer. Kurada Rüya’nın ve Mehmet’in ismi çıkar. Cenk, Rüya’nın bu tehlikeli göreve gitmesini hiç istemese de işine aşık bu genç kadını vazgeçiremez. Müzeye vardıklarında perdenin ardında kalan sır çözülür, ancak büyük bir lanet peşlerine düşmüştür. Arkalarında üç ceset bırakıp kaçmak zorundadırlar.

KAÇMA YÜZLEŞ

François Ozon’un prömiyeri Berlin Film Festivali’nde gerçekleşen yeni filmi “Yüzleşme”, Katolik ruhbanlarının pedofili vakalarında istismara maruz kalmış kişilerin dramını konu ediniyor. Gerçek bir olaydan yola çıkan film, günümüzde, üç yetişkin adamı izliyor: Alexandre, François ve Gilles. Çocukluklarında kendilerini taciz eden rahibin hâlâ çocuklarla çalıştığını ve kiliseden uyarı bile almadığını öğrenen bu üç yaralı ruh kendi anılarının da yüzeye çıkmasıyla “suskunluğun yükü”nden kurtulmaya karar veriyorlar.