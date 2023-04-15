Hurma hakkında kapsamlı bir rehber

Abdül Samed Koçyiğit

Teknolojinin hızla ilerlediği, yeme alışkanlıklarımızı dahi algoritmaların belirlemeye başladığı, haz eksenli beslenme şeklinin yaygınlaştığı bir zaman diliminde yaşıyoruz. Besinlerle olan imtihanımız elbette bugün başlamadı fakat insanlık olarak kötü beslenme şeklinden kaynaklı hastalıkların tarihte hiç görülmediği kadar arttığı bir süreçten geçiyoruz. İşte bu çetin sınavın üstesinden gelmek için “Hurma Risalesi” gibi bizi iyi, doğru ve güzel beslenmeye yönlendirecek rehberlere ihtiyacımız var.

Kemal Özer, Kur’an’da yirmiden fazla yerde zikredilen hurmanın insan mizacına olan etkisi ve sağlığa faydalarını anlatmayı bir görev bilinciyle benimsiyor. İnsan ile hurma arasında, ömürlerinin birbirine yakınlığı, ikisinin de başının kesilince ölmesi ve ilkah yoluyla çoğalması gibi birtakım benzerlikler bulunduğunu ifade ediyor. Bu hususta Peygamber Efendimiz’in (sav) hurmanın özellikleri itibarıyla insana benzer bir ağaç olduğunu söylediğini biliyoruz. Eserde peygamber efendimizin tahnik uygulaması da okuyucuya hatırlatılıyor. Tahnik, Arapçada ağzın içine sürmek anlamına geliyor. Yazar, resulullahın yeni doğan çocukların damağına ezdiği hurmayı sürdüğünü kaynaklarıyla gösteriyor ve ilk gıdanın hurma olmasının bir tesadüf olmadığını belirtiyor.

Özer, hurma içinde bulunan polifenollerin, antioksidan etkisiyle kansere karşı verdiği savaşı anlatıyor. Antioksidanları kısaca bizim hücrelerimiz yerine düşmanlara karşı kendini feda eden cesur yürekli kahramanlar olarak düşünebiliriz. Hurma çekirdeğinin antioksidan kapasitesinin üzüm çekirdeğinden on kat daha fazla olduğunu da biz belirtmiş olalım. Ayrıca eserde hurmanın anne sütünü artırıcı özelliğini ve hafızayı güçlendirici etkisini de ilmi araştırmalarla destekleyerek okuyucuya aktarıyor.