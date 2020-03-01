Hayat Huzurun içindekahve keyfi
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Huzurun içinde kahve keyfi

Coffe Of Joy, dört aydır Ataköy’de çeşitli kahveleriyle müşterilerine lezzet şöleni yaşatıyor. Şirin bahçesinde hem kahvenizi yudumlarsınız hem de çalışabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Dünya kahve çeşitlerini yeşille iç içe bir ortamda sunan yepyeni mekan Coffe of Joy, tam da aradığınız gibi.
Dünya kahve çeşitlerini yeşille iç içe bir ortamda sunan yepyeni mekan Coffe of Joy, tam da aradığınız gibi.

AYŞEMİNE ALİOĞLU

Efsanenin birine göre Kaldi ismindeki bir dağ çobanı, sürüsünü otlatırken kahve çekirdeklerini yiyen keçilerin hoplayıp zıplamaya başladığını fark eder. Durumu keşişlerle paylaşır. Bu meyveyi deneyen keşişler kahvenin acı tadını beğenmeyip ateşe atarlar. Ancak bir süre sonra kavrulan kahveden gelen aromalı koku, keşişlerin de ilgisini çeker ve kavrulan meyveyi demleyip içmeye başlarlar. Eskiler kahvenin bu kadar vazgeçilmezimiz olacağını tahmin ederler miydi bilinmez, kahvenin yüzlerce türü bütün Türkiye’de artan bir ilgiyle tercih ediliyor. Biz de bu sihirli içeceği her sabah taze taze çeken Ataköy’ün çiçeği burnunda mekanı Coffe Of Joy’u sizler için keşfettik.

YEŞİLLE SIRT SIRTA

Coffe Of Joy, Şirinevler Metrobüs durağına 500 metre Marmaray’ın Ataköy noktasına ise 700 metre uzaklıkta olan şehrin göbeğinde ağaçların arasında konuklarına huzurlu bir ortam sunuyor. Buraya geldiğinizde dilerseniz yeşille sırt sırta olan bahçesinde bilgisayarınızla çalışıp, kitap okuyup yada arkadaşlarınızla bir şeyler içebilirsiniz. Dünya kahvelerinin çeşitlerinin olduğu menü de bitki çayı, sandviç yada lezzetli tatlıları bulabilirsiniz.

SEÇKİN MÜZİKLER

Bahçenin içinden geçip mekana girdiğimizde kulağımıza çalınan seçkin müzikler dikkatimizi çekiyor. Mekanın tasarımı ve müzikleriyle oluşturulan konsept gerçekten çok iyi. Küçük ama şirin kafenin çevresi camla kaplı olduğundan nereye oturursanız oturun her yerden kahvenizi içerken dışarıyı seyredebiliyorsunuz. Sabah sekizden gece yarısına kadar açık olan Coffe Of Joy’da sabah kahvenizi pakette alabilirsiniz. Fiyatları da oldukça uygun kahveler 9 lira ile 15 lira arası.

Uğrak mekanınız olabilir

Şehrin keşmekeşinden kaçıp kafanızı dinlemek ve sakin bir ortam mı arıyorsunuz? O zaman burası tam aradığınız yer. Mekanın farklı bir büyüsü var. Rahat rahat oturmak için çok uygun bir mekan. Civarda bu standartta böyle ferah mekan bulmak zor. Malum artık her yer kalabalık insan yığını. Dekoru doğal ve göze batmıyor. Haftada bir gün uğramadan sabahları taze çekilmiş kahvesini içmeden rahat edemeyeceğiniz uğrak mekanınız haline gelebilir.

Esede 9 yılın en ağır darbesi

Esed'e 9 yılın en ağır darbesi

​Yüzlerce hedef imha edildi, 2 binden fazla kayıp var.
Önümüzden çekil

Önümüzden çekil

​Bizi buna zorladılar, sonuçlarına katlanacaklar.
O adambenim babam!

O adam
benim babam!

​Şehit Selman Cankara'nın 1,5 yaşındaki oğlu yürekleri dağladı.
Atina krizde

Atina krizde

​Avrupa'ya akın eden mülteciler Yunanistan'ı teyakkuza geçirdi.
Almanya'da<br>evlat nöbeti

Almanya'da
evlat nöbeti

​PKK'nın kaçırdığı kızı için mücadelesini sürdürüyor.
Sıfır noktasında

Sıfır noktasında

​Bakanı Akar ve komutanlar sınırda.
Virüsün faturası<br>1 trilyon dolar

Virüsün faturası
1 trilyon dolar

​Borsalar eriyor, 5 milyon şirket risk altında.
İdlib diplomasisi

İdlib diplomasisi

Erdoğan, Suriye ile ilgili Ruhani, Macron ve Michel ile görüştü.
İki saatte <br>10 bin kişi!

İki saatte
10 bin kişi!

Bakan Soylu açıkladı...
Kritik Patriot açıklaması

Kritik Patriot açıklaması

Trump, "Erdoğan ile görüştüm" dedi ve...
'Türkler hiç acımıyor'

'Türkler hiç acımıyor'

​Rus gazeteci İdlib'de SİHA'ların etkisini anlatıyor...
Tarihi bir ders vereceğiz

Tarihi bir ders vereceğiz

​Erdoğan'dan sosyal medyadan önemli mesajlar.
Tarihe geçecek operasyon

Tarihe geçecek operasyon

'İnanılır gibi değil, tanksavar kullansanız aylar sürer'
Masonik suç örgütü

Masonik suç örgütü

​Adnan Oktar mason diplomasını kendi televizyonu A9 yayınında almıştı.
3 ülkeye uçuşlar durduruldu

3 ülkeye uçuşlar durduruldu

Bakan Koca, kararın bu gece uygulanacağını açıkladı.
Şehitlerimizi uğurluyoruz

Şehitlerimizi uğurluyoruz

İdlib şehitleri için cenaze törenleri düzenleniyor.
TSK yeni görüntü yayınladı

TSK yeni görüntü yayınladı

2 bin 100 rejim unsuru etkisiz hale getirildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.