Huzurun içinde kahve keyfi

AYŞEMİNE ALİOĞLU

Efsanenin birine göre Kaldi ismindeki bir dağ çobanı, sürüsünü otlatırken kahve çekirdeklerini yiyen keçilerin hoplayıp zıplamaya başladığını fark eder. Durumu keşişlerle paylaşır. Bu meyveyi deneyen keşişler kahvenin acı tadını beğenmeyip ateşe atarlar. Ancak bir süre sonra kavrulan kahveden gelen aromalı koku, keşişlerin de ilgisini çeker ve kavrulan meyveyi demleyip içmeye başlarlar. Eskiler kahvenin bu kadar vazgeçilmezimiz olacağını tahmin ederler miydi bilinmez, kahvenin yüzlerce türü bütün Türkiye’de artan bir ilgiyle tercih ediliyor. Biz de bu sihirli içeceği her sabah taze taze çeken Ataköy’ün çiçeği burnunda mekanı Coffe Of Joy’u sizler için keşfettik.

YEŞİLLE SIRT SIRTA

Coffe Of Joy, Şirinevler Metrobüs durağına 500 metre Marmaray’ın Ataköy noktasına ise 700 metre uzaklıkta olan şehrin göbeğinde ağaçların arasında konuklarına huzurlu bir ortam sunuyor. Buraya geldiğinizde dilerseniz yeşille sırt sırta olan bahçesinde bilgisayarınızla çalışıp, kitap okuyup yada arkadaşlarınızla bir şeyler içebilirsiniz. Dünya kahvelerinin çeşitlerinin olduğu menü de bitki çayı, sandviç yada lezzetli tatlıları bulabilirsiniz.

SEÇKİN MÜZİKLER

Bahçenin içinden geçip mekana girdiğimizde kulağımıza çalınan seçkin müzikler dikkatimizi çekiyor. Mekanın tasarımı ve müzikleriyle oluşturulan konsept gerçekten çok iyi. Küçük ama şirin kafenin çevresi camla kaplı olduğundan nereye oturursanız oturun her yerden kahvenizi içerken dışarıyı seyredebiliyorsunuz. Sabah sekizden gece yarısına kadar açık olan Coffe Of Joy’da sabah kahvenizi pakette alabilirsiniz. Fiyatları da oldukça uygun kahveler 9 lira ile 15 lira arası.

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Uğrak mekanınız olabilir

Şehrin keşmekeşinden kaçıp kafanızı dinlemek ve sakin bir ortam mı arıyorsunuz? O zaman burası tam aradığınız yer. Mekanın farklı bir büyüsü var. Rahat rahat oturmak için çok uygun bir mekan. Civarda bu standartta böyle ferah mekan bulmak zor. Malum artık her yer kalabalık insan yığını. Dekoru doğal ve göze batmıyor. Haftada bir gün uğramadan sabahları taze çekilmiş kahvesini içmeden rahat edemeyeceğiniz uğrak mekanınız haline gelebilir.