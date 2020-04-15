Harun Yakarer’in ilk şiiri Temrin Dergisi’nde yayımlandı. Ayasofya Dergisi’nin yazı işleri müdürlüğünü üstlendi. Yazı ve şiirleri Yedi İklim, İtibar ve Muhit dergisinde yer aldı. “Suya Yansıyan” adlı ilk şiir kitabı Profil Yayınları etiketiyle okurla buluştu.

İlk eseriniz yayınlandığında neler hissettiniz?

Şiirle ilgilendiğim birkaç yılın ve yayımlamak adına başarısız girişimlerimin ardından 2013 yılında öğretmen olarak atandığım zaman yayımlandı ilk şiirim. Çevremde akraba, eş dost yoktu, öğretmen arkadaşlarım ve öğrencilerimden başka. İnsan güzel bir şey olunca anlatmak istiyor. Pek ilgilerini çekmese de öğrencilerime anlattım. Sonra birkaç öğretmen arkadaşa. Ayıp olmasın diye söylenen tebrikler… Yine de güzeldi, heyecan vericiydi.

Kitabınızı elinize alınca ilk olarak ne yaptınız?

Suya Yansıyan Harun Yakarer Profil Yayınları 2020 55 sayfa

İçimden “merhaba” dedim tebessüm ederek. Bu merhabanın sadece iki kapak arasında toplanmış olan şiirlere olmadığını da eklemek isterim. Gözümün önünden geçen, bir şiire veya bir mısraya ilham olmuş olaylar, uykusuz geceler, yattığımda aklımı kemiren ve kalkıp yaz bunu muhakkak diyen sese uyup masaya oturuşum, emek… En çok emek… Merhaba dediğim şey elimde bana ait olan kitap ve daha çok onun bendeki mânâsı. Sonra bir müddet baktım kitaplara ve açıp okudum. Garip bir his.

İlk kitabınızı kime imzaladınız?

REKLAM

Eşime. Sabrından ve desteğinden dolayı ne kadar teşekkür etsem az. Burada İbrahim Tenekeci Ağabey’e de teşekkür etmek istiyorum, büyük desteği için. Birçok şairin ilk kitabının çıkmasına vesile olmasından dolayı ona bir vefa borcumuz var. Onunla beraber yürümek benim için her zaman mutluluk verici.

Okur önce hangi şiirinizi okumalı?

Bir kitaptaki şiirleri bu şekilde okuyan var mıdır, bilmiyorum. Önce hangisini okusam diyen okur, sonraya bıraktığı şiirle bir şey de kaybetmiyor. Hangisinden başlayacaksa, eğer varsa, benim anlam dünyamla aradaki uzaklığı kapatmak için adım atsın, önce şiire kalbini açsın isterim.

Gece mi yazarsınız, gündüz mü?

Bence bir zamanı yok yazmanın. Yazar ya da şair deyince geceleri elinde kalemle ilham bekleyen biri gelir genelde akla. Ahmed Haşim mesela, muhayyilenin ancak gecenin nim-karanlığında pervaz edebileceğini söylüyor. Bunu demesinin sebebi, gündüzün her şeyi ayan beyan göstermesi ve zihnimizi, görünenleri gerçekle sınırlı olarak algılamaya itmesi. Bence ilham her şeyi bize ayan beyan anlatan gündüzde, imge çoğunlukla gerçeği bizden biraz gizleyebilen gecede. Yani bir şiir ortaya koyabilmek, sürekliliğe ve bu kopmaz bütünlüğe bağlı belki de. Sadece fiili anlamda yazmaktan bahsetmiyorum. Şiirle beraber yaşamaktan da bahsediyorum.

Defter mi, bilgisayar mı?

REKLAM

İkisi de. Hangisi müsaitse. Fakat şiirde hızlı çalışmak ve geneli daha net görebilmek için bilgisayar ekranını tercih ederim. Notlarım içinse defter kullanmayı. Kalem ve kağıttan kopamamak, ama bilgisayara da uzak kalmamak. Şunu da söylemem lazım ki sürekli kalem kağıt ve defterle çalışanlara da özeniyorum bazen. O düzeni yakalayamıyorum.