İçimizdeki hazineler

Geçmişe dokunan eller

Bitlis’in Ahlat ilçesinde geleneksel yöntemlerle gün yüzüne çıkarılan taşlara şekil vererek eserler yapan bir usta o. Bu eserler sayesinde «Yaşayan İnsan Hazineleri Ulusal Envanteri”ne kaydedilen 92 yaşındaki taş ustası Tahsin Kalender, mesleğini yetiştirdiği ustalar sayesinde gelecek kuşaklara aktardı. Mesleği 65 yıl sürdüren Kalender, bu sürede “doğal tuğla” olarak nitelendirdiği Ahlat taşını elleriyle şekillendirerek, birçok kümbet, cami, minare, çeşme, şadırvan ve ev inşa etti. Yıllarca erken saatlerde inşaatlara giderek taşlara şekil veren Kalender, 1974 yılında Ahlat Müftülüğünce kendisine yaptırılan ve her yıl çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan Abdurrahman Gazi Türbesi ile diğer camileri ziyaret ederek, eski günlerini yad ediyor.

EN ÖNEMLİ ESERİM TÜRBEDİR

Kalender, şöyle konuştu: “Ahlat taşı doğal tuğla gibidir. Yazları serin, kışları sıcak tutuyor. O zaman fabrika olmadığı için her şeyi kendi imkanlarımızla yapıyorduk. En önemli eserim, ilçedeki Abdurrahman Gazi Türbesi. Tamamını Ahlat taşından yaptım. İlçede çok sayıda türbe ve kümbet var. Onlardan Selçuklu dönemine ait motiflerden örnekler alarak, Abdurrahman Gazi Türbesi’ne işledim. Taşa, bir tarafı kazma, bir tarafı da balta olan ‘kıran’ ile şekil veriyordum. Gönye ile taşın düz olup olmadığını ölçüyorduk. Havaların ısınmasıyla başlıyor, kar yağıncaya kadar inşaatlarda çalışıyorduk. Mesai kavramı yoktu biri beğendiğinde çok mutlu oluyorduk. "

Yörüklüğün en zor tarafı göçmek

Emine Karadayı

Dokumacılık sanatındaki yeteneğiyle “Yaşayan İnsan Hazineleri Ulusal Envanteri”ne kaydedilen Sarıkeçili Yörüklerinden Emine Karadayı, Anadolu›nun bin yıllık konargöçerlik kültürünü yaşatmaya devam ediyor. Mersin›in Gülnar ilçesinde kıl çadırda doğan 50 yaşındaki Karadayı, babası hayvanları otlatırken ev işleriyle uğraşan annesinden doğal boya yapmayı ve dokumacılığı öğrendi. Karadayı, fazla yer kaplamaması, dayanıklılığı ve kullanışlı olması dolayısıyla konargöçerlerin vazgeçilmez eşyası çuvalları keçi kıllarını bükerek dokudu. Karadayı, 2010 yılında «UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Sözleşmesi» kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce hazırlanan «Yaşayan İnsan Hazineleri Türkiye Ulusal Envanteri”ne kaydedildi. Karadayı, zamanla Yörüklerin deveyle yolculuğu bırakması nedeniyle bu işi devam et tirmese de Aydıncık ilçesindeki ormanlık alana kurdukları çadırda konargöçerlik kültürünü yaşatmayı sürdürüyor. İki çocuk ve iki torun sahibi Karadayı, yaz aylarını serin havası dolayısıyla Konya ve Karaman›ın yaylalarında geçirdiklerini, kışın ise iklimi ılıman olduğu için Mersin›in Aydıncık, Gülnar ve Silifke ilçelerine göçtüklerini anlattı. Göç yolculuğunun yorucu olduğunu söyleyen Karadayı, «Yörüklüğün en zor tarafı göçmek. Yollarda yürümek zor. Diğer tarafları iyi. Alışmışız buna, bir yerde duramıyoruz” dedi.

DEVE GİTTİ DOKUMACILIK BİTTİ

“Deve bitti, dokumacılık da bitti” diyen Karadayı, dokumacılığa her zaman devam etmek istediğini ancak deveyle yolculuk olmayınca ihtiyaç duymadığını söyledi. Karadayı, “Yaşayan İnsan Hazinesi” olarak gösterildiğinde mutluluk duyduğunu dile getirerek, şunları kaydetti: “Yörüklerde tek ödül alan kadın bendim, sevinçliydim tabii ki. Gurur verici bir şey ama o heyecanı yaşayamadım. Çadırda bir kadın olmak zor. İşi, gücü yapmak zorundasın, davarla uğraşmak zorundasın. Her iş kadının üzerinde oluyor.» Ödül sayesinde ilk kez İstanbul›u görme şansı bulduğunu anlatan Karadayı, «İlk kez uçağa bindim, ilk kez İstanbul›u gördüm ama akşam olduğu için pek bir şey göremedim. Tekrar görmeyi istiyorum" diye konuştu.

Hocalık mı çobanlık mı

Celal Yılmaz

Kasımpaşalı Celal Hoca olarak tanınan Mersiyehan Celal Yılmaz, çobanlık yaptığı köyden hoca olmak için ayrılıp çeşitli eğitimler aldıktan sonra görevli olduğu İstanbul’daki Kasımpaşa Büyük Camii’nden başmüezzin olarak emekli oldu. Hazreti Muhammed’in torunu Hazreti Hüseyin’in Kerbela’da şehit edilişini mersiye okuyarak anlatan Yılmaz, kendisine ait okuma tarzı ile ağıt yakıyor. Cami musikisi formlarını icra eden mersiyehan Yılmaz, 2014 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü, 2015 yılında da Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan İnsan Hazineleri ödülüne layık görülmüştü. 1941 yılında Bolu’nun Seben ilçesi Bıyıklar köyünde dünyaya gelen Yılmaz, küçük yaşlarda hoca olmaya nasıl karar verdiğini, “Köyde kuzu güdüyorduk. Babam bir gün yanıma gelip, ‘Çobanlığı mı seversin yoksa hocalığı mı?’ diye sordu. Ben de ‘Hangisini söyleyeyim’ diye düşünürken, ‘Hocalığı’ cevabını verdim, böylece başladık.” diye anlattı. Önce Mudurnu’da eğitim alan Yılmaz, 1952’de İstanbul’a gelerek Gönenli Mehmet Efendi’den ders aldı. 1954’te bir arkadaşının kendisinden yardım istemesi üzerine Hasköy’e giden ve orada da 6 sene yaşayan Yılmaz, “Askerden sonra, 1965 yılında evlendim. Henüz bir vazife almamıştım. Müezzinlik imtihanına girdim, yaklaşık 150 kişi arasından birinci oldum. Böylece Beylerbeyi Camii’nde resmi görevli olarak çalışmaya başladım. 1,5 yıl sonra, Kasımpaşa Camii Kebir’e geldim. 27 sene burada görev yaptım” ifadelerini kullandı.

KERBELA OLAYINI ARAŞTIRDIM

Camide müezzin olarak görevliyken, Kerbela olayını da araştırmaya başladığını belirten Yılmaz, mersiye okumaya nasıl başladığını şöyle anlattı: “O zamanlar, günlük çıkan ‘Her gün’ gazetesinin sütunlarında Kerbela vakasını anlatan yazıları okurdum. Bir gün Kasımpaşa Merkez Camisinde büyük bir mevlid vardı. Türkiye çapındaki bütün hocalar oradaydı. Tabii o zamanlar televizyon yok, herkes en iyi okuyan hocaları dinlemek için camilere geliyordu. Ben de dinlemek için iştirak ettim. Orada Sebilci hoca olarak bilinen Hüseyin Okurlar hocayla tanıştım. Benim için ‘haftada bir gün gelsin’ dedi. Kasımpaşa’da Rufa-i Tekkesi var, Kerbela’yı orada öğrendik”

HEM OKUR HEM AĞLAR HEM AĞLATIRDIK

Mersiyeyi dinleyenin de o konu hakkında bilgisi olmasının önemli olduğunu vurgulayan Yılmaz, “Eskiden mersiyeyi hem okur hem ağlar hem de ağlatırdık. Bizi dinleyenle diyalog kurardık. Bugün onları pek göremiyoruz, çünkü karşındaki de bu hadiseyi bilecek. Ne okuduğunu, ne için okuduğunu bilecek. Kolay iş değil bu. Şu an ehlitasavvufların dışında bu işi halk pek bilmiyor. Muhabbet gerekiyor. İhlassız, samimiyetsiz ibadet olmaz, bu bir sevgidir. Her canlıyla muhabbet etmek lazım, her canlıyı seveceksin. Allah’ın yarattığı cisimlerdir. Allah’ın eseridir, onu seveceksin, sayacaksın.” diye konuştu.

Çininin notası çiçekleri

Mehmet Gürsoy