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YENİ ŞAFAK KİTAP EKİ

İçimizdeki kahramanlar

Salih Zengin’in Tarihî Kahramanlar Serisi on kitaptan oluşuyor. Sekiz yaş üzeri çocuklara hitap eden kahramanlar arasında Dede Korkut,İbni Sina, Yunus Emre, Mevlana gibi farklı dönemlerden ünlülerin hayatı kaleme alınmış.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tarihî Kahramanlar Serisi (10 kitap) H. Salih Zengin Res. Dağıstan Çetinkaya Vakvak Yayınları 2019
Tarihî Kahramanlar Serisi (10 kitap) H. Salih Zengin Res. Dağıstan Çetinkaya Vakvak Yayınları 2019

İREM DENİZ

H. Salih Zengin’i bilirsiniz. Az bilenler için hızlıca anlatayım. Salih Zengin denilince akla öncelikle dört kelime gelir: Çocuk, edebiyat, dergi, kitap. Onu anlatan birkaç kelime daha söyle derseniz şiir, öykü, roman, gurme, gazetecilik gibi kelimeleri eklerim. Salih Zengin’in çocuklarla yol arkadaşlığı hayli eski, 1990’larda Mavikuş’u çıkardı, çocuklara yönelik çok sayıda kitap yayımladı, çocuklara yönelik atölyeler ve seminerler düzenledi, üç yıldır da Minika Çocuk ve Minika Go dergilerinin her ay çocuk okurlara ulaşması için çalışıyor. Eskiler “İşleri ancak meşgul insanlar bitirir” ve “Tembele iş buyur sana kolayını söylesin” dermiş ya, Salih de öyle, onca meşguliyetinin arasına çok güzel işler sıkıştırıyor, harika üretimler yapıyor, tembellik onun kitabında yok.

Salih Zengin’in son güzel işi “Tarihî Kahramanlar Serisi” adıyla on kitap olarak Vakvak Yayınlarından çıktı. Kitapların adını saysam “Ne güzel olmuş” diyeceğinizi düşünüyorum. Başlıyorum saymaya:

Destanlarımızın Atası, Dede Korkut, Tıp İlminin Büyük Bilgini İbni Sina, Gönüllerin Sultanı Hz. Mevlâna, Şiirimizin Süt Dişi Yunus Emre, Çağ Açıp Çağ Kapatan Padişah Fatih Sultan Mehmet, Müziğin Dehası Dede Efendi, Bir Dünya Gezgini Evliya Çelebi, Dünya Haritasını Çizen Denizci Piri Reis, Taşın Dili Mimar Sinan, Dünyayı Güldüren Bilge Nasrettin Hoca.

ÇOCUKLAR ONLARI ÇOK SEVECEK

Salih Zengin’in bu yeni kitaplarında iki durum çok hoşuma gitti. İlki kitapların adları. Ad olarak seçilen ifadeler hem kahramanın öne çıkan tarihi yönünü gösteriyor hem de çocuk merakını dikkate alan bir sevimlilik söz konusu. İkincisi ise kitapların çizeri. O da alanında bir mahir isim olan Dağıstan Çetinkaya. Çocuk kitaplarında metnin başarısı kadar metnin çocuk zihninde tasavvura dönüşmesini sağlayan çizginin estetiği ve çocuksuluğu önemli. Tarihî Kahramanlar Serisinde Salih Zengin ve Dağıstan Çetinkaya bunu başarmış.

Tarihi anlatmak zordur, anlatırken olayları ve şahsiyetleri tarihi gerçeklikten koparmamalısınız, aynı zamanda okuyucu, dinleyici veya izleyicinin ilgisini de çekmelisiniz. Son dönemde ekranlarda sıklaşan tarihi konuları senaryo olarak seçmiş dizilerin de en çok zorlandığı problem bu. Sinemada ve televizyonda izleyici ilgisini çekmek için çoğu zaman olayın gerçekliğini abartma yolu seçilme yoluna gidilse de edebiyat rehberliğinde yazılmış kitaplarda bunun daha estetik yolları mümkün. Bu kitapları çocuklarınız için alırsanız, yetişkin okuyucular olarak size de kitaplara bu gözle bakın diye öneririm. Kitaplar bu kategoriden benim notum iyi hatta pekiyi.

Salih Zengin’in Tarihî Kahramanlar Serisi sekiz yaş üzeri tüm çocuklara hitap ediyor. Onlar keyifle okuyabilir. Küçük yaşlardaki çocukların kitaplardan istifade edebilmesi de mümkün, aileler çocuklarına kitapların sayfalarda bulunan çizimler vasıtasıyla anlatır gibi okuyabilirler.

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