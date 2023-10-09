İDDEF ekipleri Gazze'deki siviller için sahada

“İDDEF olarak, işgalci İsrail'in Gazze’de sivillere yönelik saldırılarını şiddetle kınıyoruz ve bombardıman altında bıraktığı bölgeye acil yardım ulaştırıyoruz. Çocuk, kadın, yaşlı demeden sivil yerleşim yerlerine saldıran, okul ve hastanelere bomba yağdıran İsrail’in zulmü karşısında direnen Filistinli kardeşlerimizin yaralarını ilk olarak sahadaki ekiplerimiz ve ambulansımız sarmaya çalışırken, hayırseverlerimizin desteğiyle yakıt, ilaç, gıda ve battaniye temin ediyoruz. Saldırılarda şu ana kadar 120 bin insan yerinden olurken, 1200 ev yıkıldı ve 6000 ev ise zarar görerek yaşanmaz hale geldi. 18 saat elektrik kesintisinin olduğu, 600.000 kişinin temiz suya erişemediği, acil olarak 12.000 kişinin barınmaya ihtiyaç duyduğu Gazze’de şartlar gittikçe zorlaşıyor. Saldırılarda şehit olan yüzlerce kardeşimize Allah’tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyoruz”