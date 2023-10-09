İDDEF ekipleri Gazze'deki siviller için sahada
İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), sivil yerleşim yerlerini bombalayan İsrail’in saldırıları karşısında hayatta kalma mücadelesi veren Filistinli ailelerin yemek, ilaç, yakıt, battaniye ve kumanya ihtiyacının karşılanması için ‘Gazze İçin Harekete Geç’ sloganıyla acil yardım çalışması başlattı. Çalışmalar kapsamında İDDEF’in Gazze’deki ekipleri ambulans hizmeti vererek yaraları sarmaya gayret ederken, su ve gıda yardımlarıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Gazze’de yardım çalışmalarının aralıksız sürdüğü belirtilen açıklamada, “İsrail'in saldırıları nedeniyle sağlık ve eğitim başta olmak üzere tüm yaşam durma noktasına gelirken Filistinli kardeşlerimiz acil yardım malzemelerine ihtiyaç duyuyor. İDDEF olarak sahadaki ekiplerimiz, Gazze Şeridi'ndeki hastaneler ve su tesisleri için yakıt sağlanması, hastanelere ilaç ve tıbbi sarf malzemesi tedariki, yaralılar için cerrahi operasyonların yapılması, gıda paketleri ve sıcak yemek dağıtımı, kadınlara ve çocuklara özel ihtiyaç paketleri, battaniye ve sünger yatakların temini gibi birçok alanda yardım çalışmalarına devam ediyor” ifadelerine yer verildi.
Hayırseverler, Gazze’deki mağdur ailelere "www.iddef.org" internet sitesi üzerinden, ilgili hesap numaralarına FAST/EFT/havale yoluyla, Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerindeki temsilcilikleri ziyaret ederek ya da 0212 6210065 numaralı çağrı merkezinden detaylı bilgi alarak destekte bulunabiliyor. Hayırseverler ayrıca GAZZE yazıp 7230'a SMS göndererek 20 TL bağış yapabiliyor.