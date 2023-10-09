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İDDEF ekipleri Gazze'deki siviller için sahada

İDDEF, İsrail’in saldırıları sonucu yardıma ihtiyaç duyan Filistinlilerin yaralarını sarmak için bölgedeki ekipleriyle harekete geçti.

12:53 . 9/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
İDDEF ekipleri Gazze'deki siviller için sahada

İDDEF ekipleri Gazze'deki siviller için sahada

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), sivil yerleşim yerlerini bombalayan İsrail’in saldırıları karşısında hayatta kalma mücadelesi veren Filistinli ailelerin yemek, ilaç, yakıt, battaniye ve kumanya ihtiyacının karşılanması için ‘Gazze İçin Harekete Geç’ sloganıyla acil yardım çalışması başlattı. Çalışmalar kapsamında İDDEF’in Gazze’deki ekipleri ambulans hizmeti vererek yaraları sarmaya gayret ederken, su ve gıda yardımlarıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İDDEF’ten yapılan açıklamada,
“İDDEF olarak, işgalci İsrail'in Gazze’de sivillere yönelik saldırılarını şiddetle kınıyoruz ve bombardıman altında bıraktığı bölgeye acil yardım ulaştırıyoruz. Çocuk, kadın, yaşlı demeden sivil yerleşim yerlerine saldıran, okul ve hastanelere bomba yağdıran İsrail’in zulmü karşısında direnen Filistinli kardeşlerimizin yaralarını ilk olarak sahadaki ekiplerimiz ve ambulansımız sarmaya çalışırken, hayırseverlerimizin desteğiyle yakıt, ilaç, gıda ve battaniye temin ediyoruz. Saldırılarda şu ana kadar 120 bin insan yerinden olurken, 1200 ev yıkıldı ve 6000 ev ise zarar görerek yaşanmaz hale geldi. 18 saat elektrik kesintisinin olduğu, 600.000 kişinin temiz suya erişemediği, acil olarak 12.000 kişinin barınmaya ihtiyaç duyduğu Gazze’de şartlar gittikçe zorlaşıyor. Saldırılarda şehit olan yüzlerce kardeşimize Allah’tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyoruz”
denildi.

Gazze’de yardım çalışmalarının aralıksız sürdüğü belirtilen açıklamada, “İsrail'in saldırıları nedeniyle sağlık ve eğitim başta olmak üzere tüm yaşam durma noktasına gelirken Filistinli kardeşlerimiz acil yardım malzemelerine ihtiyaç duyuyor. İDDEF olarak sahadaki ekiplerimiz, Gazze Şeridi'ndeki hastaneler ve su tesisleri için yakıt sağlanması, hastanelere ilaç ve tıbbi sarf malzemesi tedariki, yaralılar için cerrahi operasyonların yapılması, gıda paketleri ve sıcak yemek dağıtımı, kadınlara ve çocuklara özel ihtiyaç paketleri, battaniye ve sünger yatakların temini gibi birçok alanda yardım çalışmalarına devam ediyor” ifadelerine yer verildi.


Hayırseverler, Gazze’deki mağdur ailelere "www.iddef.org" internet sitesi üzerinden, ilgili hesap numaralarına FAST/EFT/havale yoluyla, Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerindeki temsilcilikleri ziyaret ederek ya da 0212 6210065 numaralı çağrı merkezinden detaylı bilgi alarak destekte bulunabiliyor. Hayırseverler ayrıca GAZZE yazıp 7230'a SMS göndererek 20 TL bağış yapabiliyor.

#İDDEF
#Gazze
#Filistin
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