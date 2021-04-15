Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Hayat İDDEF Karabağda kardeşliği pekiştirdi
AKTÜEL

İDDEF Karabağ’da kardeşliği pekiştirdi

İDDEF, Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde şehit aileleri ve gazileri ziyaret ederek, Ramazan’ın heyecanını paylaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İDDEF Karabağ’da kardeşliği pekiştirdi
İDDEF ekipleri, hazırlanan hediyeleri Karabağ ve bölgesindeki şehit aileleri ve gazilere ulaştırdı.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Ermenistan’ın saldırılarına karşı kahramanca mücadele veren ve işgal ettiği topraklardan çıkması için gerçekleşen operasyonu zaferle tamamlayan Azerbaycan’da Ramazan’ın bereket ve heyecanına ortak oldu. İDDEF ekipleri, hazırlanan hediyeleri Karabağ ve bölgesindeki şehit aileleri ve gazilere ulaştırdı.

İDDEF’ten yapılan açıklamada, “Ramazan ayı kardeşliğin ve paylaşmanın en anlamlı sembolüdür. İyilik Seninle sloganıyla dünyanın dört bir tarafında gerçekleştirdiğimiz Ramazan çalışmaları kapsamında can Azarbeycan’da da kardeşliğe dokunmak dini birlik, sevgi ve dayanışmayla hediyeleşmek istedik. Ermeni güçlerine karşı 44 gün süren savaşta şehit olan Azerbaycanlı kardeşlerimizin ailelerine ve gazilere gıda ve battaniye hediyelerini ulaştırmak üzere Azerbaycan’a hareket ettik. İki devlet tek millet şiarıyla gerçekleşen yolculuğumuzda, kardeşliğimizi daha da pekiştirmek ve her zaman yanlarında olduğumuzu göstermek için şehit aileleri ve gazilerimizi ziyaret ederek hediyelerimizi ulaştırdık, Türk milletinin selamlarını ilettik. 30 yılın ardından işgalden kurtulan Karabağ'da kardeşlerimizle Ramazan heyecanını paylaştık. Azerbaycan’da ve özellikle Yukarı Karabağ’da zaferin gurur ve onuruyla çok güzel bir Ramazan ayı yaşanıyor. Allah şehitlerimizden, gazilerimizden ve onların ailelerinden razı olsun. Gazilerimize Allah’tan acil şifalar, Karabağ zaferinin de bir kez daha mübarek olmasını diliyoruz” denildi.

Abone Ol Google News
Can kaybında korkutan zirve

Can kaybında korkutan zirve

Koronavirüs tablosunda kötüye gidiş devam ediyor.
ABDde polis şiddeti bitmiyor

ABD'de polis şiddeti bitmiyor

Siyahi genç hastanede vurularak öldürüldü.
İftarda bir araya geldiler

​Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli Özbek Otağı'nda görüştü.

Haddini aşan 'Yunan Bakan'a Çavuşoğlu sert çıktı.

Başkan yardımcısı<br>görevden alındı

Başkan yardımcısı
görevden alındı

​Almanya gezisine katılanların geri dönmediği iddiası.

​Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, TVNET'in canlı yayın konuğu.

Günde 3 ton tüketiliyor

Günde 3 ton tüketiliyor

Şanlıurfa'da ramazanın vazgeçilmez lezzeti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.