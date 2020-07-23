İDDEF, kurban bereketini paylaşacak

2020 yurt dışı vacip kurban organizasyonunu ‘Kardeşinle Kurbanını Paylaş’ sloganıyla gerçekleştirecek olan İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Afrika, Asya, Orta Doğu ve Balkanlar’daki 33 ülkede mazlum, mağdur ve yoksul kimselere ulaşacak. Bu yılki vekalet yoluyla yurt dışı kurban kesim bedelini küçükbaş için 700 lira, büyükbaş hisse bedelini de 600 lira olarak belirleyen İDDEF, salgın nedeniyle sağlık durumunun elverişli olduğu ülkelere Türkiye’den ekiplerini gönderecek. Salgın vakalarının yoğun olduğu ülkelerde ise yerel görevlileri kesim ve dağıtım çalışmalarını yerine getirecek.

Fotoğraf: Arşiv

11 YILDIR OLDUĞU GİBİ GÜVENLE

İDDEF’ten yapılan açıklamada, “11 yıldır olduğu gibi bu yıl da yolumuzu gözleyen mazlum ve mağdur coğrafyalarda kurban organizasyonunu güven ve titiz bir çalışma içinde gerçekleştireceğiz. Ümmetin bir araya geldiği organizasyon olan Kurban Bayramı’na sayılı günler kala elbette ki Kovid-19 nedeniyle sağlık yönünden hassas bir kurban programı olacak. Türkiye’den vaka sayısının düşük olduğu ve normalleşme süreciyle sefer başlatılan ülkelere gidecek ekiplerimiz ve ülkelerdeki yerel görevlilerimiz ile hiçbir aracı kurumla çalışmadan İslami usul ve kaidelere göre kurban kesim ve dağıtım çalışmalarını yapacağız” denildi.

SALGIN ÖNLEMLERİ ALINDI

Fotoğraf: Arşiv

Kurban alımlarının yapıldığı ve etlerin teslim edileceği ihtiyaç sahiplerinin belirlendiği vurgulanan açıklamada, “Ümmet nişanesi ve hediyesi olarak gördüğümüz kurbanlıkları her yıl olduğu gibi yine 2 ay öncesinden alımlarına başlayıp kriterlere uygun olarak titizlikle seçtik, veteriner kontrolünden geçirdik ve küpeleme işlemlerini sağladık. Kurban organizasyonunda görev alan ve önceden belirlenen gerçek ihtiyaç sahipleri için salgın önlemlerini aldık. Kurbanlıkları hangi ülkelerde kimlerin keseceğini, kimlerin kurban sahiplerini okuyacağını, kimlerin eşit parça haline getirerek dağıtacağını belirledik” bilgisi verildi.