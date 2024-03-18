İDDEF Ramazan'da da Gazze'nin yaralarını sarıyor

Hayırseverlerin desteğiyle Gazze’de görevini yerine getirmeye çalışan İDDEF, insanlık ve savaş suçu işleyen İsrail’in soykırım yaptığı bölgede Filistinlilerin yaralarını sarıyor. Cibaliye, Beyt Hanun, Beyt Lahya’dan oluşan Gazze Şeridi’nin kuzeyinde, Deyr el-Balah ve Han Yunus bölgeleri olan orta Gazze ile güneyde Refah’ta bulunan ekipleriyle tüm Gazze topraklarında mazlum ve mağdur aileleri yalnız bırakmayan İDDEF, hem yemek kazanlarını kaynatıyor hem de yardımları ulaştırıyor. 2024 Ramazan faaliyetlerini ‘Gazze ve tüm mazlum coğrafyalara Ramazan Ol' sloganıyla gerçekleştirip zekat, fitre, kumanya ve diğer gıda malzemelerini ulaştırırken, özellikle güvenli bölge olarak görülen bebek, çocuk, kadın ve yaşlıların sığındığı okul, hastane ve çadırlarda günlük olarak fırınlarında ürettiği 50.000 adet ekmek ve günlük 10.000 kişilik sıcak yemeği ikram ediyor.