İDDEF’in Suriye seferberliği sürüyor

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) ‘Yardım Harekatı’ teması ile başlattığı yardım kampanyası kapsamında hayırseverlerin emanetlerini Kuzey Suriye’deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

İDDEF’ten yapılan açıklamada, “İç savaş ve terör unsurlarının saldırıları ile büyük bir yıkıma maruz kalan Kuzey Suriye’de ve özellikle harabe şehir halinde olan İdlib’te ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı sürdürüyoruz. ‘Yardım Harekatı’ sloganıyla başlattığımız yardım kampanyası kapsamında un, ekmek, battaniye, bebek maması, kışlık kıyafet ile sıvı yağ, pirinç ve undan oluşan kumanya yardımlarını kardeşlerimize teslim ediyoruz. Bölgedeki ekiplerimizin kontrolüyle devam eden yardım kampanyası kapsamında un bağışlarını fırınlarda ekmek yaparak mobil araçlarımız vasıtasıyla mazlum ailelere ve yetimhanelere ulaştırıyoruz” denildi.

KIŞ ŞARTLARI ZORLUYOR

Suriye’de hava şartlarının her geçen gün daha da sertleştiğine vurgu yapılan açıklamada; “Zalimlerin zulmü altında hayatları alt üst olan mazlum kardeşlerimizin hayatlarını kış şartları daha da zorlaştırıyor ve ihtiyaçları artıyor. Özellikle kış aylarını daha da zor durumda geçiren kardeşlerimizin yeme, içme ve giyinme gibi gereksinimlerini karşılamak için yardım kampanyamızı hummalı ve istikrarlı bir şekilde sürdürüyoruz” ifadelerine yer verildi.

KIZILAY İLE BİRLİKTE

Terörden temizlenen bölgelerde şimdi güven ve huzur olmakla birlikte, temel yaşam malzemeleri ihtiyacının hissedildiğinin belirtildiği açıklamada şu ifadeler kullanıldı; “Tel-Abyad ve İdlib’de gıda ve kışlık kıyafet yardımlarını Suriyeli kardeşlerimize Kızılay ile koordineli olarak ulaştırıyoruz. Hayırseverlerin, özellikle çocuklar için kışlık kıyafet ve bebek maması gibi bağışlar için ‘iddef.org’ internet sitesindeki hesap numaralarına ya da ‘0212 621 0065’ numaralı telefondan bilgi alarak destekte bulunabileceği dile getirildi.