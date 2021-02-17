İDDEF’ten Etiyopya’da eğitim için kalıcı adımlar

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), İslami eğitim ve insani yardım çalışmalarına tüm hızıyla devam ederken, Doğu Afrika ülkesi Etiyopya’daki mescit ve medreselerine yenilerini ekledi. İDDEF, hayırseverlerin desteğiyle Etiyopya’nın Toro kasabasında yaptırdığı mescit ve medresenin ve Walani Jimma kabasındaki mescidin açılışını gerçekleştirerek hizmete aldı.

Türkiye’den İDDEF yetkililerinin de katılım sağladığı Etiyopya’daki programın ilki başkent Addis Ababa’da yapıldı. İDDEF’in destekleriyle hafızlık eğitimlerini başarıyla tamamlayan 48 talebe Bilal-i Habeşi Medresesi’nde düzenlenen icazet töreninde icazetlerini alarak mezun oldu. Duygusal anların yaşandığı ve bazı talebelerin gözyaşlarını tutamadığı İDDEF medresesindeki icazet töreni kasideler ve talebelerin hadis okumalarıyla gerçekleşirken, program mezuniyet sertifikalarının takdimi ve dualarla sona erdi.

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İcazet belgesini alan Bilal-i Habeşi Medresesi talebesi Ebubekir Hadr Ahmed, “Bu medreseye Addis Ababa’ya bağlı Kolfe’den geldim. 3 yıldır eğitim görüyorum ve bugün son günüm. Bu günden sonra da niyetim insanlara iyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak için, İslam ve Müslümanların ıslahı için var gücüm ile çalışacağım. Peygamber Efendimiz ‘İnsanlara teşekkür etmeyen, Allah’a da şükretmez’ buyurmuştur. Ben de bu vesileyle Allah hepinizden razı olsun diyorum. Biz sizleri Allah için seviyoruz” dedi.

Bir başka talebe Abdulfettah Kasım ise, “Bilal Habeşi Medresesi’nde okuyorum. Bu medrese İDDEF aracılığıyla kuruldu. Bugün icazet günümüz, ben çok mutluyum. Bu vesileyle İDDEF’e, hocalarımıza, Mahmut Efendi Hazretlerine ve desteklerini esirgemeyen Müslümanlara teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

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Törenin ardından, Silte bölgesinin en büyük eğitim merkezi olan Worabe Merkez Camii’ni ve talebeleri ziyaret eden İDDEF yetkilileri, zor şartlarda hizmete devam eden medresenin imkanlarının iyileştirilmesi için incelemelerde bulundu.

İDDEF, başkent Addis Ababa’ya 6 saat uzaklıktaki Weleni Jimma’da yeni inşa ettiği mescidin açılışını bölge halkının coşkulu katılımıyla gerçekleştirdi. Atları süsleyen yerel halk Türk ve Etiyopya bayraklarıyla karşılama töreni icra etti. Weleni Jimma ve Toro’daki mescit ve medreseler Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla açıldı. İDDEF’in geçen yıl su kuyusu açarak 7 bin kişiyi suya kavuşturduğu Toro kasabasında yaşayan köy halkı medrese, mescit ve yatakhanelerden müteşekkil külliyeye kavuşmuş olmanın büyük sevincini yaşadı.

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Törende bir konuşma gerçekleştiren İDDEF İcra Kurulu Başkanı Mehmet Turan, “Eğitim alanında kalıcı adımlar atmak, ilmin ve muhabbetin yuvası olacak yeni medrese ve mescit açılışları için adil kral Necaşi’nin topraklarına, Etiyopya’ya bir diğer adıyla Habeşistan’a geldik. Eğitim çalışmalarımızı bir adım daha ileri taşımak ve kalıcı kılmak adına planladığımız Etiyopya seferimizde eserlerimizin açılışını halkın büyük katılımıyla gerçekleştiriyoruz. Başkent Addis Ababa’ya yaklaşık 7 saat mesafede olan Walani Jimma bölgesindeyiz. Burada hayırseverlerimizin desteğiyle inşa ettiğimiz Cebir Okulları Mescidi ve medresesini açtık. Geçen sene bu mescide başlamadan evvel bizden istediğim bir şey vardı. Öyle bir mescit yapalım ki hem orada yoğun bir şekilde ibadet edilsin. Hem de aynı zamanda o mescit bir medrese gibi çalışsın. Bu istek doğrultusunda Etiyopya’da, Habeş diyarında Walani Jimma’de ve bu bölgeye yaklaşık 4 saat mesafede olan Toro’da 2 mescit ve 2 medrese inşa ettik. Silte bölgesindeki 7000 kişinin yaşadığı Toro kasabasında hizmete giren kuyu, daha önce su için 10 km yürüyen bölge halkının gönlünde ferahlık, yüzünde tebessüm olmaya devam ediyor” dedi.