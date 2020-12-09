İDDEF'ten, Somalili sel mağdurlarına yardım eli

İDDEF'ten yapılan açıklamaya göre, Somali'de etkili olan kuvvetli yağışların beraberinde getirdiği sel ve su taşkınları hayatı olumsuz etkiledi. Hazirandan bu yana ülkede etkili olan yağış ve meydana getirdiği sel nedeniyle 350 bine yakın kişi göç etmek zorunda kalırken, tarım bölgeleri de zarar gördü.

Zor şarlar altında yaşamlarını sürdürmeye çalışan Somalili sel mağdurlarına sahadaki ekip ler ve hayırseverlerin desteğiyle yardım elini uzatan İDDEF, barınma ve güvenli gıdaya ulaşmakta zorluk çekenler için acil yardım kampanyası başlattı.

AA Somali’de aşırı yağmur yağışından dolayı meydana gelen sel felaketinden etkilenen mağdur ailelere, Türk hayırseverlerin desteğiyle yardım eli uzatıldı.

Hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan ve içerisinde pirinç, un, yağ gibi temel yaşam malzemelerinin yer aldığı gıda paketleri ile barınma ihtiyacının giderilmesi için tedarik edilen çadırlar, ilk etapta 100 sel mağduru aileye teslim edildi.

İDDEF'in bölgedeki yardım çalışmaları devam edecek.

AA İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Doğu Afrika’da Afrika Boynuzu denilen coğrafi bölgede bulunan Somali’de ilk etapta 100 sel mağduru aileye gıda paketi ve barınma ihtiyaçları için çadır dağıttı.

Hayırseverler, gıda paketi bağışı için "www.iddef.org" internet sitesi üzerinden, ilgili hesap numaralarına EFT/havale yoluyla ya da 0212 6210065 numaralı telefon numarasından detaylı bilgi alarak destekte bulunabiliyor.