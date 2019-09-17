İHH'den Afrin'de yetimlere etkinlik İHH'den Afrin'de yetimlere etkinlik İHH İnsani Yardım Vakfı, Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Afrin'de, 350 yetim çocuk için yaza veda şenliği gerçekleştirdi. İHH'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yetimlerin lunapark ve yöresel oyunlarla eğlendikleri şenliğe AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay ve çok sayıda İHH gönüllüsü katıldı.

Haber Merkezi 17 Eylül 2019, 21:17 Son Güncelleme: 17 Eylül 2019, 21:36 AA