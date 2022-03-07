İhlas Medya’nın acı günü

2007’de İhlas Haber Ajansı Ankara Temsilciliği (İHA) ve 2011’de de TGRT Ankara Temsilciliği görevlerine getirilen Yaşar, 2018’den bu yana İhlas Medya Ankara Temsilciliği görevini yapıyordu.

İhlas Medya Grubu (İHA) Ankara Temsilcisi ve Türkiye Gazetesi yazarı Batuhan Yaşar (52) vefat etti. Yaklaşık bir senedir tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi’nde önceki akşam saatlerinde hayatını kaybeden Yaşar için dün cenaze töreni düzenlendi.

Batuhan Yaşar

Keçiören Bağlum Mezarlığı’nda ikindi vakti sonrası kılınan cenaze namazına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören, İHA Genel Müdürü Hamit Arvas, İHA Genel Yayın Koordinatörü İrfan Altıkardeş, TGRT Haber Yayın Yönetmeni Ercan Seki, İhlas Gazetecilik AŞ Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Kapan, Türkiye Gazetesi Yayın Koordinatörü Yücel Koç ve çok sayıda vatandaş katıldı.

MESLEĞİNE AŞIK BİR GAZETECİYDİ

Cenaze töreninde konuşan Bakan Soylu, “Batuhan bizim Batuhan’ımızdı. Mesleğine aşık bir insandı. Olduğu gibi görünen, göründüğü gibi olan bir insandı” dedi. Namazın ardından Yaşar’ın naaşı, Bağlum Mezarlığı’nda toprağa verildi. Afyon’un Emirdağ ilçesinde 1970 yılında doğan Yaşar, gazetecilik mesleğine 1988’de Türkiye Gazetesi’nde başladı. 2007’de İhlas Haber Ajansı Ankara Temsilciliği (İHA) ve 2011’de de TGRT Ankara Temsilciliği görevlerine getirilen Yaşar, 2018’den bu yana İhlas Medya Ankara Temsilciliği görevini yapıyordu.

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