İHL’lerin sinema yolculuğu başlıyor

Sinema sanatına meraklı İmam Hatip Lisesi öğrencileri için düzenlenen program toplam 8 hafta sürecek. İlk dersin 7 Ekim tarihinde yapılması planlanan akademinin son başvuru tarihi ise 30 Eylül. Bekir Bülbül, Mürşit Bağ, Mehmet Uyar, Betül Demir, Ömer Miraç Tunç, Haluk Göl ve İsmet Arasan gibi sektör profesyonellerinden dersler alacak olan öğrenciler akademinin son iki haftasında öğrendikleri bilgi ve becerileri kullanarak birlikte çalışacak ve kendi kısa film projelerini hayata geçirecekler. Ayrıca Mesut Uçakan, Nazif Tunç, İhsan Kabil, Murat Pay, Hilal Çelenk ve Ahmet Edebali; ustalık sınıfları vesilesiyle öğrencilerle bir araya gelecekler.