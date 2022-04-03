İki günde teknoloji turu

Lise öğrencileri, çeşitli atölyelerde teknoloji konusundaki deneyimler yaşadıkları Tekno Kamp’ta buluştu. Düzce Mehmet Akif İnan Hafız İmam Hatip Ortaokulu Steam Merkezi’nde 6 ayrı atölyede programlara katıldı. ÖNDER Bilim ve Teknoloji Komisyonu tarafından düzenlenen Tekno Kamp, imam hatip liselerinden 76 öğrencinin katılımıyla Düzce Mehmet Akif İnan İHO Steam Merkezi’nde yapıldı.

Mühendislik ve Modelleme Atölyesinde gençler, karşılaştıkları bir problemde çözüme nasıl ulaşmaları gerektiği konusunda uygulamalı bir etkinlik yaptı. Tasarla, inşa et, test et, geliştir döngüsünü uygulayan gruplar, tatlı bir rekabet ortamında en hızlı yapıyı inşa etmeye çalıştı. Uzay ve Havacılık Atölyesinde uçak mühendisi Emre Kaçar tarafından sabit ve döner kanar İHA’lar hakkında bilgi verildi. Uçuş kurullarından aerodinamiğe kadar geniş bir yelpazede aktarılan bilgiler dışında ülkemizin öncü olduğu İHA’lar hakkında da gençlerin soruları cevaplandırıldı.

KODLAMA TASARLAMA

Kodlama ve Maker Atölyesinde, okulun Teknoloji Takımlar Lideri Furkan Uyar ve ekibi tarafından katılımcılara Solid Works programı üzerinden 2 ve 3 boyutlu tasarım eğitimi verildi. Atölyede öğrenciler 3 boyutlu tasarımların nasıl yapıldığı öğrendi. Robot Atölyesinde, Beytullah Türkel ve Kerem Terzi tarafından LEGO EV3 robot eğitimi verildi. Steam Etkinlikleri Atölyesinde, elektrik elektronik mühendisi Emre Eselioğlu ve Mesut Emin Kurt tarafından katılımcılara temel elektronik eğitimi verildi. Elektroniğe giriş yapan öğrenciler, elektronik devre elemanlarını kullanarak oluşturdukları devre ile bir pilin doluluk oranını tespit etmeye çalıştı.

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MOTİVE ETTİ

ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan ise Kur’an’ın bereketiyle bereketlenen hem de bu tür çalışmalar ortaya koyan muhteşem gençlerin varlığına şahitlik ettiklerini belirterek, “Buraya geldikçe motivasyonum artıyor. Sizlerin de aynı şekilde motivasyonunuzun arttığını, düşünceniz ve bakış açınızın değiştiğini düşünüyorum.Artık yeni dünyaya dair söz söyleyecek, yeni dünyanın enstrümanlarıyla konuşacak, ortaya yepyeni işler koyacak büyük ve güçlü bir ailenin mensuplarıyız” dedi.