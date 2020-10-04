İki usta Aynı Rüya İçinde

“Fotoğraf mühim bir şeydir. Bir foto muhabiri bir tarihçi gibidir. Yaşadığı dönemi kaydediyor, bu görsel tarihtir. Bir tarihçi eskiden harfleri anlatır, bir de kendi imajitasyon sebeplerini koyardı içine. Halbuki benim yaptığım iş gerçeğin kendisini tam olduğu gibi gösterir. Bunun şakası yoktur, bunun içinde imajinasyon yoktur.”

Ara Güler çektiği fotoğrafları böyle anlatır. Onun fotoğraflarında tarih, doğa, insan yan yanadır, adeta hayatın içinden sizi kendine çağırır.

Ara Güler Müzesi’nde açılan Aynı Rüyanın İçinden sergisi bu defa bizi İstanbul’un eski günlerine götürüyor. Bu sergide tarihin entelektüel hafızası Ahmet Hamdi Tanpınar’ın metinleriyle renkleniyor fotoğraflar adeta bizimle konuşuyor. Aynı Rüyanın İçinde sergisi Ahmet Hamdi Tanpınar’ın İstanbul üzerine yazdığı yazılarla Ara Güler’in fotoğraflarını birleştiriyor. Ahmet Hamdi Tanpınar ve Ara Güler’in, kendilerini kaybolmuş güzellikleri estetize etmeye adamış nostalji tutkunu bu iki flânörün, İstanbul rüyası, gelecekte onları okuyan ve izleyenlerin belleğinde, değişenin değişmeyenle birlikteliği olarak devam ediyor.

Öte yandan Dergah Yayınları’yla birlikte hazırlanan “Aynı Rüyanın İçinde” kitabı da sergiyle eş zamanlı olarak sanatseverlerle buluştu. Sanat tutkunları yeni sergi ve kitapla birlikte gerçek ve kurgunun iç içe geçtiği bir İstanbul hikayesine şahit ediliyor. Sergi, 28 Şubat 2021 tarihine kadar gezilebilir.

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İKİNCİ BİR SERGİ DAHA VAR

Müze’de ayrıca bir biyografi duvarı, Ara Güler’in karanlık odasının orijinal objeleriyle canlandırılması ve kontakt baskılarından örnekler de yer alıyor.

Diğer bir galeride de 1995 yılında yayımlanan ‘Yitirilmiş Renkler’ kitabında yer alan fotoğrafların Ara Güler tarafından kitap hazırlığı sırasında yapılmış çizimlerinden oluşan kitap maketini merkeze alan “Hayalimdeki İstanbul Ya Bir Vapurdur Ya Bir Kuş” adlı sergi dikkat çekiyor. Sergide maket kitabın yanı sıra, kitap içindeki notlar ve yazışmalarla kitapta yer alan renkli İstanbul fotoğraflarından bir seçki de sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.