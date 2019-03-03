İkinci el eşyalar ‘hayr’oldu

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde bir grup akademisyen tarafından “Hayr’ola” projesi başlatıldı. Kullanılmayan ürünlerin bağış olarak kabul edilip, ihtiyacı olanların istifadesine bir bağış bedeli karşılığında sunan sistem öğrencilere burs olanağı sağlıyor. Projenin sekreteri Bünyamin Kayalı projenin ikinci el eşyalardan oluşan bağışların kabul edilmesi ve düşük bir ücretten fiyatlandırılarak yeniden bağış karşılığında satışa sunulması gibi bir işleyişe sahip olduğunu söylüyor.

PARA ÜSTÜNÜ MÜŞTERİ ALIYOR

Kayalı işleyişi şöyle anlatıyor: “Örneğin sizin kullanmadığınız bir kitabınız var ve bunu bağışlamak istiyorsunuz. Bu kitabı “hayır dükkânı” dediğimiz proje uygulama alanında veya üniversitenin çeşitli yerlerinde bulunan toplama kutularına atabilirsiniz. Bu kitap görevli arkadaşımız tarafından alınacak, temizlik veya düzen gerektiriyorsa bunlar yapılacak, üzerine minimum bir bağış bedeli belirlenerek uygulama alanındaki masaya konulacaktır. Bir başka kişi bu kitabı almak istediğinde üzerindeki minimum bağış bedelini dükkânda bulunan hayır kutusuna atıp, para üstü alması gerekirse yine açık olan kutudan para üstünü alıp kitabı temin edebilmiş olacaktır. Bağış kutusunda toplanan para ise üniversitemiz öğrencilerine burs olarak veriliyor. Projemiz güven esası üzerine kurulu olduğu için bursiyer öğrencilerimiz dükkanın düzeninden sorumlu olsalar da, dükkanlarda sabit olarak birisi bulunmuyor.”

İKİNCİ ELİ EKONOMİYE KAZANDIRMAK

Hayr’ola projesinin fikri ise Sakarya Üniversitesi’nde görevli iki öğretim görevlsinden çıkmış. Kayalı, Hayr’ola’nın ortaya çıkış hikâyesini şöyle anlatıyor: “İngiltere’de bulundukları yıllarda Charity Shopping olarak adlandırılan ve çoğunlukla ikinci el ürünlerin ekonomiye yeniden kazandırılarak elde edilen gelir ile sosyal sorumluluk alanlarında hizmet veren bir sistem görüyorlar ve Türkiye’ye döndüklerine benzer bir sistemi kurmak üzere bir proje ile harekete geçiyorlar. Bu konuda İKSAR derneği (İslam İktisadı Araştırma ve Uygulama Derneği) ve Sakarya Üniversitesi İSEFAM (İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi) arasında bir iş birliği protokolü imzalanıyor ve çalışmalara başlanıyor.”

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YAYGINLAŞMASINI İSTİYORUZ

Bugün 14 kişi olarak çalışmalarını sürdüren Hayr’ola ekibi Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Sosyal etkinlik alanı ve Merkez Kütüphane binası giriş katında bir alan proje uygulama alanları olarak kullanıyor. Gelecekte Hayr’ola projesini diğer üniversiteler, eğitim kurumları, belediyeler, STK’lar gibi kurum ve kuruluşlar genelinde yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirten Kayalı, “Günümüzde sahip olduğumuz kaynaklar hızla tüketilmekte, bu sebeple geri dönüşümü destekleyerek israfı önlemeye yönelik atılan adımlar önem kazanmakta. Bu proje ise modern dünyanın gerektirdiği yöntemler üzerinden yardımlaşma faaliyetini çok yönlü olarak gerçekleştiren önemli bir adım” diyerek geridönüşümü içeren projelerinin önemine dikkat çekiyor.

Kayalı “Projeye dahil olmak isteyenler.hayrola.org’dan veya sosyal medyadan @projehayrola adı ile arayıp doğrudan bize ulaşa-bilirler” diyor ve eşyalarını paylaşacak-ların paketlerini karşıdan ödemeli olarak gönderebileceklerini de özellikle ekliyor.