İkizler bir sene arayla doğdu

ABD'de doğan ikizlerin arasında 1 yaş var. Yeni yıl gecesi dünyaya gelen ikizler benzerine az rastlanır bir şekilde tarihe geçti.
California eyaletinde yılbaşı gecesi doğum yapan anne, bebeklerden birini 2017'de, diğerini de 2018'de dünyaya getirdi.
Sağlık durumları iyi
İkizlerden biri 31 Aralık gecesi 23.58'de, diğeri de kardeşinden 18 dakika sonra 1 Ocak'ta dünyaya gözlerini açtı. Böyle bir şeyi beklemediklerini söyleyen ikizlerin anne ve babası ise şaşkın olduklarını kaydetti.İkizlerin ve annelerinin sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.
ÖNERİLEN VİDEOLAR