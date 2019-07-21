İklimin çaresi orman

Geçtiğimiz yüzyıldan bu yana dünyada bir ısı artışının meydana geldiğini biliyoruz. 1980’li yıllardan bu yana da bu artışın dünyaya etkileri çok büyük değişimlerle ortaya çıkıyor. “Atmosferdeki sera gazı birikimlerini, iklim sistemi üzerindeki tehlikeli insan kaynaklı etkiyi önleyecek bir düzeyde durdurmayı başarmak” da Türkiye’yle beraber 194 ülkenin imzaladığı Kyoto Protokolü’nün amacı.

KARBON SALINIMINI AZALTABİLİR

Bilim adamlarının devam eden farklı araştırmlarından birinden ise ilginç bir sonuçlar çıkmaya devam ediyor. Son günlerde sonuçları açıklanan bir araştırmaya göre iklim değişikliğine karşı en etkili önlemin ormanlaştırma olduğu belirlendi. Buna göre ormanlaştırma karbondioksit salınımlarının üçte ikisini azaltabilir. Küresel ısınma nedeniyle ülkeler sera gazı salınımlarını azaltmak için mücadele verirken, bilim insanları İsviçre'deki Zürih Teknik Üniversitesi'nin "Bilim" dergisinde yayımlanan araştırmada ormanlaştırmanın karbon salınıma çare olabileceğini açıkladı. Yayınlanan araştırmaya göre eğer yeteri kadar ormanlaştırma yapılabilirse şimdiye kadar neden olduğumuz karbondioksit salınımlarının üçte ikisini azaltma potansiyelimiz olabilir.

BİR MİLYAR HEKTAR AĞAÇLANDIRMA

Aynı araştırmada dünyada hangi bölgelerde ormanlaştırma çalışması yapılabileceğini ve bunun ne kadar karbon gazını etkisiz hale getireceğini gösteriyor.Bu bağlamda araştırmacılar küresel ısınmanın en fazla 1,5 °C ile sınırlandırılması hedefinin tutturulabileceğini aktarıyor. Söz konusu araştırmaya göre bu hedefe ulaşmak için yaklaşık bir milyar hektar alanın ağaçlandırılması gerekiyor. Araştırmacılar dünyada şu an 2 milyar 800 milyon hektar alanın ağaçlandırılmış olduğunu belirtiyor ve 900 milyon hektarlık ormanlaştırmanın daha mümkün olduğunu savunuyor.Bu büyüklükte bir alan yaklaşık olarak ABD'nin yüzölçümüne veya Almanya'nın yüzölçümünün yirmibeş katına tekabül ediyor. Yeni ağaçlandırılan alanların 205 milyar ton karbon gazını emerek bloke edebileceği belirtiliyor.

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ACELE ETMEMİZ GEREK

Araştırmanın yöneticisi Tom Crowther "Acele etmeliyiz çünkü ormanların doğal karbon depolayıcısı olma potansiyeline ulaşması ve olgunlaşmasına daha yıllar var" dedi. İklim değişikliği nedeniyle ormanlaştırmaya uygun alanlar ise her geçen yıl azalıyor.Araştırmaya göre Rusya, Kanada, ABD, Brezilya, Avustralya ve Çin'de ormanlaştırmaya uygun büyük alanlar mevcut.BM Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) geçen yıl yayımladığı raporda küresel sıcaklık artışının 1,5 derecede tutulamaması hâlinde karşılaşılabilecek tehlikelere dikkat çekmişti.