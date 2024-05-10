İlk kafile uğurlandı

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kutsal topraklara yolcu edilen ilk hac kafilesi için merasim düzenlendi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul'dan kutsal topraklara gidecek 360 kişilik hac kafilesi için Harem Otogarı'nda düzenlenen uğurlama merasimine katıldı. "Sürre Alaylarından Günümüze - Üsküdar Harem'den, Harem-i Şerif'e" ismiyle düzenlenen program, Kur'an tilavetiyle başladı.
DÖNÜŞÜNÜZ FARKLI OLACAK
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, burada yaptığı konuşmada hacı adaylarına şu tavsiyelerde bulundu: “İnşallah hac mekanına vardığınız zaman, Hicaz diyarlarına girdiğiniz zaman Allah resulü Efendimiz'i gönlümüzde, kalbimizde daha iyi anlamaya çalışalım. 'Peygamber'de sizin için bir örnek vardır, en güzel örnek vardır.' İşte o en güzel örnekliği sergilediği topraklarda yürüyeceksiniz. Gidişinizle dönüşünüz arasında inşallah şöyle bir fark olacak." dedi. İstanbul İl Müftüsü Arpaguş, konuşmaların ardından hacı adayları için dua etti. Hacı adayları daha sonra otobüslerle kutsal yolculuk için uçaklarının hareket edeceği Sabiha Gökçen Havalimanı'na yola çıktı.
14 YILDIR BEKLİYORDUM
Ankara'da Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek ilk hacı adayı kafilesi, Esenboğa Havalimanı'nda dualar ve gözyaşlarıyla uğurlandı. Kurada 14 yıl sonra ismi çıkan Haydar Arslantaş, duygularını tarif edecek kelimeler bulamadığını belirtti.Yaklaşık 2,5 milyon kişi arasında kurada ismi çıktığı için duyduğu mutluluğu dile getiren Arslantaş, "İnşallah sağ salim gider geliriz. Şu an Gazze'de, Filistin'de ve dünyanın başka yerlerinde Müslüman kardeşlerimizin çektiği acılar inşallah hacıların dualarıyla son bulur." temennisinde bulundu.
İSLAM ALEMİNE DUA
İzmir'de de iki gruptan oluşan 280 kişilik ilk hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı. Hacı adayları, aileleri ve yakınları ile İzmir Adnan Menderes Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne geldi. 58 yaşındaki Cengiz Polat, "Gazze'deki, Türkiye'deki kardeşlerimize, tüm Müslüman alemine dua edeceğiz" dedi.