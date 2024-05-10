İlk kafile uğurlandı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, burada yaptığı konuşmada hacı adaylarına şu tavsiyelerde bulundu: “İnşallah hac mekanına vardığınız zaman, Hicaz diyarlarına girdiğiniz zaman Allah resulü Efendimiz'i gönlümüzde, kalbimizde daha iyi anlamaya çalışalım. 'Peygamber'de sizin için bir örnek vardır, en güzel örnek vardır.' İşte o en güzel örnekliği sergilediği topraklarda yürüyeceksiniz. Gidişinizle dönüşünüz arasında inşallah şöyle bir fark olacak." dedi. İstanbul İl Müftüsü Arpaguş, konuşmaların ardından hacı adayları için dua etti. Hacı adayları daha sonra otobüslerle kutsal yolculuk için uçaklarının hareket edeceği Sabiha Gökçen Havalimanı'na yola çıktı.