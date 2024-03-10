İlk teravih ve sahur

On Bir Ayın Sultanı Ramazan ayı bu akşam kılınacak ilk teravih namazı ile başlayacak ve gece yarısından sonra da ilk sahura kalkılacak. Coşkuyla beklenen mübarek ay için ülke genelindeki tüm camiler hazır. Edirne'de bulunan Osmanlı padişahları tarafından yaptırılan (selatin) tarihi camiler, Ramazan ayına özel titiz bir hazırlık sürecinden geçti.

TÜM CAMİLER HAZIR

Ramazan ayında binlerce ziyaretçiyi ağırlayacak olan camilerin, ses ve ışık sistemleri de özel bakım sürecinden geçirildi. Teknolojik donanımların titizlikle kontrol edilmesiyle, ibadetlerin daha verimli ve huzur dolu geçmesi hedefleniyor. İl Müftüsü Hasan Başoğlu, Osmanlı mirası camiler başta olmak üzere kent genelindeki tüm camilerin detaylı temizlikten geçirildiğini söyledi. Başoğlu, Edirne'nin camileriyle bilinen manevi iklimi yüksek bir şehir olduğunu belirterek, “Yapısıyla ünlü Selimiye Camii, yazısıyla ünlü Eski Cami ve kapısıyla ünlü Üç Şerefeli Camii büyük camilerimiz. Nasıl insanlar Ramazan'a hazırlanırsa biz de bu camilerimizi ramazana özel bir şekilde hazırlıyoruz” dedi.

Gül suyuyla temizlendi

Mimar Sinan'ın eşsiz mimarlık sanatını yansıttığı Selimiye Camii başta olmak üzere, Eski ve Üç Şerefeli camiler, görevlilerin özenli temizlik çalışmalarıyla Ramazan ayına hazırlandı. Camilerin iç ve dış mekanlarında gerçekleştirilen detaylı temizlik çalışmalarında, özellikle halılar özenle süpürülüp, gül suyu ile kokulandırıldı. Minber ve mihraplar da aynı özenle gül suyuyla temizlenerek ibadet alanlarına ferahlık kazandırıldı.

Ramazan’a 'Merhaba' dedi

6 Şubat depremlerinden sonra Gaziantep'te ağır hasarlı olduğu tespit edilerek ibadete kapatılan Nizip Fevkani Camii, bugün akşam kılınacak ilk teravih namazıyla yeniden ibadete açılacak. Yaklaşık bin yıllık bir yapı olan ve 18'inci yüzyıl itibarıyla cami olarak hizmet veren Nizip Fevkani Camii, depremlerin ardından yapılan incelemede ağır hasarlı olarak belirlendi. Yeniden hizmet verebilmesi için Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce restorasyon çalışması başlatıldı. Restorasyon kapsamında, caminin duvarları güçlendirildi, kapı ve pencereler yenilendi, minber ve kürsü yapıldı. Aydınlatma avizeleri takılan ve seslendirme sistemi yapılan caminin ihya ve güçlendirme işlemleri tamamlandı.







