İmam Hatiplerin 70 yıllık hikayesi

Bundan 70 yıl önce büyük bir gayret ve özveri sonucunda imam hatip liseleri açıldı ve kısa sürede de Türkiye genelinde yaygınlaştı. İmam hatip liselerin kurulduğu o günlerde verilen mücadeleyi şahitleri anlatıyor. Türkiye’nin 81 ilindeki imam hatip davasına gönül vermiş isimlerle, onların yakınları veya talebeleriyle yapılan söyleşilerden oluşan çalışma, Öncüler, Hocalar ve Talebeler başlığı altında üç ciltlik kitapta toplandı. Gazeteci-yazar Fatma Gülşen Koçak’ın kaleme aldığı İmam Hatip Neslinin Önderleri isimli kitap, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Yayınları arasında çıktı. Kitapta aynı zamanda ilk kez kız çocuklarının okuması için açılan imam hatip liselerinin kuruluş hikayesini de tanıklarından dinliyoruz.

Bilindiği gibi İmam hatip okulları her dönem büyük tartışmaları da beraberinde getirdi. Askeri darbelerden yara alan, sık sık basında karalama kampanyalarıyla kapılarına kilit vurulmak istenen okulların 70 yıllık hikayesini bu defa birinci ağızdan dinliyoruz. Tüm baskılara rağmen eğitimine devam eden okullardan bugüne kadar çok sayıda bürokrat, siyasetçi, iş adamı ve ilim adamı yetişti. Kitabın Öncüler adını taşıyan ilk bölümü, “İmam hatip davasına gönül vermiş bütün önderlerin aziz hatıralarına” sözüyle başlıyor. Burada, Samsun’dan Ali Hafız olarak bilinen Ali Rıza Öztürk, Tokatlı Hasan Hüseyin Erdem, Kayseri’den İpek Hoca lakaplı Hacı Hasan Türkmenoğlu, Konya’nın manevi büyüklerinden Hacıveyiszade Mustafa Efendi, Kayseri Develi’den Asker Hoca olarak bilinen Hacı İbrahim Tuna, Trakya’dan Dr. İlknur Görçin hakkında yapılan röportajlar yer alıyor. İsmail Niyazi Kurtulmuş, Mustafa Taki Efendi, Necmettin Erbakan, Rıza Çöllüoğlu da anlatılan diğer isimler arasında bulunuyor.

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HOCALAR VE TALEBELERİ

Çalışmanın ikinci ve üçüncü bölümleri ise imam hatip okullarının ilk hocaları ve öğrencilerine ayrılmış. İmam hatip davasına ve eğitim hayatına adanmış bu hocalar arasında Ahmet Davudoğlu, Ali Nar, Hasan Aksay, Mahmut Bayram, Mahmut Celaleddin Ökten, Necmi Şamlı, Ömer Dursun Ayvaz, Süleyman Zeki Bağlan’ın hikayeleri aktarılıyor. Çoğu İstanbul İmam Hatip Okulu’nda eğitim alan ilk talebeler arasında ise Ahmet Lütfi Kazancı, Hayreddin Karaman, Mehmet Ali Sarı, Mustafa Öcal, Nusret Vardar, Süleyman Uludağ, Yahya Kutluoğlu, Yusuf Karaca ile yapılan söyleşiler yer alıyor. Bir sözlü tarih çalışması olarak imam hatip okullarına emeği geçmiş isimlerin şehir şehir belirlenerek söyleşilerin yapıldığı kitapta, ilginç anekdotlar da göze çarpıyor.

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Bir sözlü tarih çalışması olarak imam hatip okullarına emeği geçmiş isimlerin şehir şehir belirlenerek söyleşilerin yapıldığı kitapta, ilginç anekdotlar da göze çarpıyor. Kayserili İpek Hoca’yı anlatan Veli Türkmenoğlu o dönemde yaşadıkları bir olayı şöyle aktarıyor: Camide yardım topluyorlar, az bir miktar çıkıyor. Herkesin verebileceği bir miktar var, insanlar fakir. “Bir de kahvedeki gençlerin bir hatırını soralım” dedi. Hemen yolun üzerinde Bayram’ın Kahvesi var, “Gençler selamünaleyküm, bir kahvenizi içmeye geldik” diye içeri girdi. Onlarla sohbet etti, şakalaştı. “Biz imam hatip yaptırıyoruz, sizin de bir katkınız olur mu?” dedi. Tabii, hocam dediler. Kalktı birisi, masalardaki paraları topladı, getirip çantaya koydu. Camide toplananın üç katı para toplandı.