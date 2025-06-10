İngiliz şarkıcı Robbie Williams 7 Ekim'de İstanbul'da konser verecek

İngiliz sanatçı Robbie Williams, yeni albümü 'Britpop' öncesi "Live 2025" konser turnesine çıktı. Williams'ın konser turneleri, 31 Mayıs 2025 Edinburgh'daki Scottish Gas Murrayfield Stadyumu'nda görkemli bir açılışla başladı. Williams, Haziran ayında İngiltere'de Londra, Manchester ve Bath'da konserler verecek. Konserlerin biletleri ise aylar öncesinden tükendi. Robbie Williams, 7 Ekim Salı akşamı ise İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Stadyumu'nda hayranlarıyla buluşacak. Yeni albümü, müzik otoritelerinden tam not alan Robbie Williams'ın, İstanbul konseri, Avrupa ayağındaki en özel duraklarından biri olacak. Sanatçının hem sevilen klasiklerini hem de yeni albümünden parçaları seslendireceği gece için biletler bugün Biletix, Biletinial, Bubilet ve Passo platformlarında satışa çıktı.