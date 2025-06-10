Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Kültür Sanat
İngiliz şarkıcı Robbie Williams 7 Ekim'de İstanbul'da konser verecek

İngiliz şarkıcı Robbie Williams 7 Ekim'de İstanbul'da konser verecek

12:2910/06/2025, Salı
DHA
Sonraki haber
Robbie Williams
Robbie Williams

Dünyaca ünlü İngiliz pop yıldızı Robbie Williams, 7 Ekim Salı akşamı İstanbul'da ilk kez konser verecek. İTÜ Stadyumu'nda gerçekleşecek konserin biletleri bugün satışa çıktı.

İngiliz sanatçı Robbie Williams, yeni albümü 'Britpop' öncesi "Live 2025" konser turnesine çıktı. Williams'ın konser turneleri, 31 Mayıs 2025 Edinburgh'daki Scottish Gas Murrayfield Stadyumu'nda görkemli bir açılışla başladı. Williams, Haziran ayında İngiltere'de Londra, Manchester ve Bath'da konserler verecek. Konserlerin biletleri ise aylar öncesinden tükendi. Robbie Williams, 7 Ekim Salı akşamı ise İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Stadyumu'nda hayranlarıyla buluşacak. Yeni albümü, müzik otoritelerinden tam not alan Robbie Williams'ın, İstanbul konseri, Avrupa ayağındaki en özel duraklarından biri olacak. Sanatçının hem sevilen klasiklerini hem de yeni albümünden parçaları seslendireceği gece için biletler bugün Biletix, Biletinial, Bubilet ve Passo platformlarında satışa çıktı.



#robbie williams
#konser
#ingiltere
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kütahya Simav deprem riski olan mahalleler hangileri?